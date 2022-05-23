Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor

Karadeniz Bölgesi'nde daha önce imar barışı dışında kalan yapıların yıkıldığı yaylalarda kaçak yapılaşma son dönemde yeniden başladı. Bölgede denetimler arttırılırken, tespit edilen 20 kaçak yapı yıkıldı.

Sozcu.com.tr

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Doğu Karadeniz’deki yaylalarda kaçak yapılara karşı üç yıl önce Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane valilikleri harekete geçti. Doğal güzellikleri bozulan yaylaların kurtarılması amacıyla kaçak yapılar için yıkım kararı alındı.

Bu dönemde Türkiye genelinde getirilen ‘imar barışı’ uygulaması, Doğu Karadeniz’de yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Yaylalardaki kaçak yapı sahipleri ‘imar barışı’ uygulamasından yararlanmak için başvuru yaptı.

‘İmar barışı’ ile Doğu Karadeniz’de kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilenler, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladı. Bölgede neredeyse tüm yaylalarda inşaat sesleri arasında kaçak yapılar yükseldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü, jandarma ve belediye ekipleri, kaçak inşaatlarla ile ilgili tutanaklar tuttu, valilikler, halkı uyarıcı bildiri yayımladı. ‘İmar barışı’ uygulamasının 31 Aralık 2017’den önceki yapıları kapsadığı vurgulandı, bu tarihten sonra yapılan yapılar yıkıldı.

Bölgede bir süre duran kaçak yapılaşma, pandemi döneminde ilginin artığı; birçoğu milli park, sit ve mera alanlarını da kapsayan yaylalarda yeniden başladı.

Denetimlerde tespit edilen kaçak yapıların yıkımlarının başladığı bölgede halk da uyarılıyor. Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası’nda kaçak olduğu tespit edilen 20 yapı, ekipler tarafından yıkıldı. Bölgede denetimler de arttırıldı. (DHA)

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