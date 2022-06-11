Karadeniz’de, Akdeniz foku için yaşam alanları oluşturulacak

Prof. Dr. Mustafa Sözen, Akdeniz ve Ege'de görülen Akdeniz fokunun Marmara Denizi'ne döndüğünü, eski yaşam alanlarından Karadeniz'e de döneceğini söyledi.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, Doğal Varlıklar Çalışma Kurulu üyesi olduğu Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesi ile bölge denizindeki biyolojik çeşitliliğinin tespit edilerek koruma altına alınacağını söyledi.

Bu kapsamda, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan, Türkiye’de yaklaşık 100 civarında kalan Akdeniz foklarının eski yaşam alanlarından olan Karadeniz’e dönüşü için Zonguldak’ta uygun ortamın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözen, Akdeniz fokunun Zonguldak’ın bayrak türlerinden biri olacağını vurguladı.

Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesi kapsamında türleri ve yaşam alanlarını korumayı amaçlayarak Sualtı Araştırmaları Derneği- Akdeniz Foku Araştırma Grubu Koordinatörü Cem Orkun Kıraç ile çalışmalara başlayacaklarını belirten Sözen, “Bu kapsamda en çok önem verdiğimiz konulardan biri de deniz koruma alanlarının oluşturulması. Çünkü Zonguldak’ın bir özelliği de Akdeniz fokunun Karadeniz’de nesli tükenmeden önce en son yaşadığı yerin Zonguldak’ta olması. Şehir merkezi ile Ereğli arasında Akdeniz fokunun yaşamasına çok uygun olan mağaralar var” dedi.

‘KARADENİZ’E GERİ DÖNECEK’

Ege ve Akdeniz bölgelerinde korunan ve sayısı artmaya başlayan Akdeniz fokunun yeniden Marmara Denizi’ne döndüğünü ifade eden Sözen, “Bu tür Marmara’da tutunup çoğaldıktan sonra şüphe yok ki Karadeniz’e geri dönecek. Bizim buradaki amacımız Akdeniz foku, Karadeniz’e geri döndüğü zaman dedelerinin terk ettiği yaşam alanlarına yerleşme şansları olsun diye. Çünkü bu mağaralar dik kayalıkların dibinde ve şanslıyız ki Zonguldak’ta bu mağaralara pek karadan ulaşım yok. İnsanlar denizden de pek müdahale edemediği için eski yaşam alanları, yaşamaya uygun halde duruyor” diye konuştu.

‘BURAYA GERİ GELİRSE DİĞER YERLERE GÖRE DAHA RAHAT EDECEK’

Akdeniz fokunun Karadeniz’de yaşamaya başlamasının 5- 10 yıl içerisinde olabileceğini söyleyen Sözen, şöyle konuştu:

*Akdeniz ve Egede rehabilitasyon amacıyla alınan bazı Akdeniz foklarının buraya taşınması söz konusu olursa, doğal olarak gelmesini beklemeden buraya taşıyıp eskiden zaten yaşadığı yerlere tekrar yerleştirmek bile mümkün olabilir.

*O bölgelerin dibinin kayalık olması sebebiyle trol balıkçılığı gibi dip avcılığı olmadığından alan çok iyi korunmuş durumda.

*Akdeniz ve Ege çok yoğun bir şekilde insanların, turistik faaliyetlerin baskısı altında, hayvan eğer buraya geri gelirse diğer yerlere göre daha rahat edeceğini ve iyi gelişeceğini düşünüyorum.

*Bu konuda yapmamız gereken tek şey, insanları bilinçlendirmek ve eğitmek. Çünkü tür buradan insanların baskısı ve onları öldürmesiyle yok oldu.

*İnsanları onları korumak üzerine eğitirsek buraya geldikten sonra korunursa burada daha iyi bir popülasyon oluşturacaktır. (DHA)

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