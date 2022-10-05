Karamollaoğlu: Artık yeni bir başlangıç yapma zamanı gelmiştir

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Artık yeni bir başlangıç yapma ve 20 yılın sonunda geride bırakılan bu enkazı hızla ortadan kaldırma zamanı gelmiştir! Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz. Maddi ve manevi kalkınma hamlesini başlatacak olan bizleriz" diye konuştu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“ENKAZI ORTADAN KALDIRMA ZAMANI GELDİ”

Karamollaoğlu, “Artık yeni bir başlangıç yapma ve 20 yılın sonunda geride bırakılan bu enkazı hızla ortadan kaldırma zamanı gelmiştir! Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz. Maddi ve manevi kalkınma hamlesini başlatacak olan bizleriz. Şahsiyetli bir dış politikanın, güçlü ve öncü bir Türkiye’nin teminatı bizleriz. Kazanımlarımızın, temel hak ve özgürlüklerimizin teminatı ve bunları daha da ileriye taşıyacak olan bizleriz.-Kurumlarımızı ehliyet-liyakat esasıyla yeniden işler hale getirecek olan bizleriz” ifadelerini paylaştı.

“KARARLIYIZ”

Karamollaoğlu, paylaşımında, “Toplumsal kutuplaşmaya son vererek, 85 milyon insanımızın huzur, güven, düzen ve kazanç bulacağı “Yaşanabilir ve Yeniden büyük Türkiye”yi hep birlikte inşa etmekte kararlıyız!” ifadelerine yer verdi.

Saadet Partisi, 30 Ekim Pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresini gerçekleştirme kararı almıştı. Kongreye ilişkin de açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “İnanıyoruz ki, yeni dönemde iktidarın güçlü bir aktörü olacak Saadet Partimiz bu kongre ile birlikte çok daha güçlenecektir” dedi.

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