Karamollaoğlu: Bu iktidarın siyasi anlayışına göre muhalif olmak en büyük suç!

RTÜK'ün Halk TV’ye verdiği cezalara tepki gösteren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Ne yaptığınızın, ne dediğinizin bir önemi yok; bu iktidarın siyasi anlayışına göre ‘muhalif’ olmak en büyük suç! Halk TV’ye, RTÜK tarafından verilen ceza da bu anlayışın bir ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, RTÜK’ün Halk TV'ye verdiği 5 yayın durdurma ve idari para cezasına tepki gösterdi.

Sosyal medya paylaşımında Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ne yaptığınızın, ne dediğinizin bir önemi yok; bu iktidarın siyasi anlayışına göre ‘muhalif' olmak en büyük suç! Halk TV'ye, RTÜK tarafından verilen ceza da bu anlayışın bir ürünüdür. Basın özgürlüğünü, düşünce ve ifade hürriyetini kısıtlayan bu anlayışı değiştireceğiz!”

İlginizi Çekebilir RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası