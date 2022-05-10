Karamollaoğlu: Bu oyun eninde sonunda iktidarın ayaklarına dolanacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın duyurduğu konut piyasasına ilişkin düzenlemeyi eleştiren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Söz konusu paket; sadece ama sadece Ak Parti'nin “yeni ve yeniden” bir oyunudur. Bu oyun ve hokkabazlık eninde sonunda iktidarın ayaklarına dolanacak; fakat ne yazık ki topluma da maliyeti çok büyük olacaktır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam konut piyasasına ilişkin açıkladığı 3 ayrı krediyi eleştirdi.

Düzenlemeyle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapan Karamollaoğlu, “Hükümetin açıkladığı paket; orta sınıfın ve düşük gelir gruplarının konut sahibi olması için değil, büyük konut üreticilerinin ellerinde kalan konut stokunu bitirmek için yapılmış ve yine AK Parti iktidarının kaymağını yiyen dar bir gruba yönelik çıkartılmış bir düzenlemedir” dedi.

“FİYATLAR HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜKSELDİ”

Karamollaoğlu’nun açıklamaları şöyle devam etti:

*Bu düzenleme küçük bir azınlığın faydasına planlanırken; orta sınıfın konut sahibi olmasını ise daha da imkansızlaştıracaktır. Konut fiyatlarındaki şişmeyi düşürmek bir yana, daha şimdiden fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olunmuştur.

*Eğer konutla ilgili makul ve insanımızı önceleyen bir düzenleme yapılacaksa; bütün maliyetleri standardize edecek, arsa maliyetinden üretim ve yapı maliyetlerinin düşürülmesine kadar birçok hususu regüle eden bir perspektif ile konuyu masaya yatırmak zorunluluğu söz konusudur.

“AKP’NİN ‘YENİ VE YENİDEN’ BİR OYUNU”

*Ancak söz konusu paket; sadece ama sadece Ak Parti’nin “yeni ve yeniden” bir oyunudur. Bu oyun ve hokkabazlık eninde sonunda iktidarın ayaklarına dolanacak; fakat ne yazık ki topluma da maliyeti çok büyük olacaktır.

*İktidarın yanlış politikalarının sebep olduğu maliyeti daha fazla üstlenmek zorunda değiliz. Rantı, betonu ve bir avuç insanın menfaatini önceleyen bu iktidarı, artık ev sahibi olmayı hayal bile edemeyen, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz!

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