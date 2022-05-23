Karamollaoğlu: Mağduriyetler bir an evvel giderilmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Teşkilat mensuplarımızla ve Avrupa'daki vatandaşlarımızla bir araya gelerek problemlerini, talep ve beklentilerini kendilerinden dinledik. Maalesef yıllardır ihmal ve göz ardı edilen sorunlar var" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Avrupa’da yaşayan vatandaşların sorunlarına değinen Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Haftasonu bir dizi program için çalışma arkadaşlarımızla beraber Almanya’daydık. Teşkilat mensuplarımızla ve Avrupa’daki vatandaşlarımızla bir araya gelerek problemlerini, talep ve beklentilerini kendilerinden dinledik. Maalesef yıllardır ihmal ve göz ardı edilen sorunlar var.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

*Bu konularda ilgili ülkelerle karşılıklı olarak ve vatandaşlarımızın lehine gerekli anlaşmalar yapılmalı, prosedür ve mevzuatlar açık, net ve kolay uygulanabilir olacak şekilde yeniden gözden geçirilmeli; Avrupa’daki vatandaşlarımızın mağduriyetleri bir an evvel giderilmelidir.

*Bugün 3 milyonu Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde sayıları 5 milyonu aşan vatandaşlarımız sahipsiz ve kimsesiz değildir!

*Biz Saadet Partisi olarak Avrupa’daki vatandaşlarımızın bu haklı taleplerinde yanındayız ve çözüme kavuşana dek sürecin takipçisi olacağız.

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