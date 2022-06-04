Karamollaoğlu, partisinin “İnsanca Yaşam Manifestosu”nu ilan etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin "İnsanca Yaşam Manifestosu"nu ilan etti. Karamollaoğlu, "En temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığı, yalnızca hayatta kalmaya yeten bu yoksunluk düzenini değiştireceğiz" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı’nda konuştu.

“GÜVEN VEREN BİR DEVLET ANLAYIŞINI HAKİM KILACAĞIZ”

Hazırladıkları “İnsanca Yaşam Manifestosu”nu ilan eden Karamollaoğlu, “İktidara geldiğimizde, vatandaşlarımız tarafından yetkiyi aldığımızda; ‘Gardiyan değil garson devlet’ anlayışıyla, devleti asli vazifesine uygun bir şekilde yöneteceğiz. Vatandaşını korkutan ve ezen devlet anlayışı yerine; güven veren ve kalkındıran bir devlet anlayışını hakim kılacağız” açıklamasında bulundu.

“YOKSULLUK DÜZENİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Adil bir düzen inşa edeceklerini vurgulayan Karamollaoğlu, “Gelir dağılımında adaleti sağlayarak, refahı yaygınlaştıracağız. Kamu ihaleleri başta olmak üzere, rant düzenini ortadan kaldıracağız. Hiç kimsenin kursağında, bir başkasının ekmeği olmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir vatandaşın kalbinde, haksızlığa uğradığı duygusunun yeşermesine izin vermeyeceğiz. Yoksulluk ve yoksunluk düzenini ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

“İNSANIMIZIN YARININDAN ENDİŞE ETMEDİĞİ…”

Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

*En temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığı, yalnızca hayatta kalmaya yeten bu yoksunluk düzenini değiştireceğiz. İnsanımızın yarınından endişe etmediği, çocukları için mutlu ve müreffeh bir yaşam sürebilme imkanına sahip olduğu bir ekonomi kuracağız.

“EKONOMİ MODELİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

*İnsanımızın mülksüzleşmesine sebep olarak, kendi ülkesine duyduğu aidiyet duygusunu zedeleyen ekonomi modelini değiştireceğiz.

*Eğlenmenin, sosyalleşmenin, kendini geliştirmenin, teknolojik imkanlara sahip olmanın lüks olmadığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Yolsuzluk düzenini de ortadan kaldıracağız.

“FİKİRLERİN YASAKLANDIĞI GÜVENLİKÇİ POLİTİKALARA TEVESSÜL ETMEYECEĞİZ”

*Sadece milletimiz için çalışacak; devleti, ganimet gibi gören anlayışlara müsaade etmeyecek bir anayasal zemin hazırlayacağız.

*Türkiye'yi yasaklar ülkesi olmaktan kurtaracağız. Düşüncenin ve fikirlerin yasaklandığı güvenlikçi politikalara tevessül etmeyeceğiz.

“YASAKÇI ANLAYIŞA SON VERECEĞİZ”

*Toplantı, yürüyüş ve gösteri yapma hakkını “antidemokratik bir suç” olarak gören anlayışın tersine, demokrasinin temel parametreleri olarak yeniden normalleştireceğiz.

*Basın ve medya başta olmak üzere, her alandaki yasakçı anlayışa son vereceğiz.

“‘TANIDIĞIN VARSA’ ANLAYIŞINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

*Sadakati değil, yalnızca liyakat ve ehliyeti esas alacağız. Normalleştirilen ve herkesin kabullendiği torpil düzenini ve mülakat sistemini kaldıracağız.

*Başarılı, çalışkan ve liyakat sahibi gençlerimizi kendi ülkesine küstüren ‘tanıdığın varsa’ anlayışını ortadan kaldıracağız.

“EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ ARTTIRACAĞIZ”

*Gençlerimizi yurt dışında bir hayat kurmaya mecbur bırakan bu adaletsizliğe son verecek, kırılan bütün kalpleri onaracağız. Herkes için nitelikli eğitimi yaygınlaştıracağız.

*Devlet kurumlarında verilen eğitimin niteliğini çağın gerekliliklerine uygun, teknolojiyle uyumlu ve geleceğe dönük olarak arttıracağız.

“FIRSAT EŞİTLİĞİNİ MUTLAKA SAĞLAYACAĞIZ”

*Yoksul çocuklar ile maddi yeterliliğe sahip olanların eğitim farkını ortadan kaldırmanın mücadelesini vereceğiz. Türkiye'nin tüm bölgelerini kapsayacak şekilde fırsat eşitliğini mutlaka sağlayacağız. Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız.

*Üstünlerin hukukunun normalleştiği, insanların güvenini zedeleyen adalet ve yargı düzenini değiştireceğiz.

“VERGİ SİSTEMİNİ YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ”

*Suçluların; meşrebine, kimliğine, banka hesaplarına, siyasi bağlantılarına göre hareket eden yargının, yalnızca adalete uygun bir şekilde karar vermesini sağlayacağız.

*Siyasetin adalet üzerindeki sivil vesayetine son vereceğiz. Vergi politikalarında adaleti sağlayacağız. Devletin vergi alacaklarını kişi ve kurumların kazancına uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz.

“TEMEL İHTİYAÇLARDAN ALINAN VERGİYİ EN AZA İNDİRECEĞİZ”

*Temel tüketim maddelerinden ve temel ihtiyaçlardan alınan vergileri en aza indireceğiz. Vatandaşın ödediği vergilerin, lüks ve israfa değil; yine vatandaşa dönmesini sağlayacağız.

*Büyük sermaye sahiplerinin milyon dolarlık vergi borçlarını silip, küçük esnafa vergi faizi uygulayan haksız düzeni değiştireceğiz.

“UCUZ VE KALİTELİ GIDAYA ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ”

*Sokak ve caddeleri güvenli hale getireceğiz. Kadına karşı şiddeti bitirecek hukuki düzenlemelerle caydırıcı cezaları çoğaltacak, sokakların insanlar ve çocuklar için güvenli ve yürünebilir yerler olmasını sağlayacağız. Ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşımı kolaylaştıracağız.

“TARIM ALANLARININ İMARA KURBAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Türkiye'nin gıda üretimini artıracak tarım politikalarına ağırlık vereceğiz. Nüfus büyüklüğünü ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projelerle tarımsal üretim kapasitemizi arttıracağız. Tarım alanlarımızın imar rantına kurban edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

“VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETİNİ ESAS ALACAĞIZ”

*Ekilebilir arazilerimizin atıl kalmamasını sağlayacağız. Herkesin ucuz, sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşabilmesini sağlayacağız.

*Demokratik katılımı yaygınlaştıracağız. Yerel, bölgesel ve ulusal bazda alınacak önemli kararlarda doğrudan demokrasinin uygulanmasına önem vereceğiz. Vatandaşlarımızın karar alma süreçlerinde yer almalarını sağlayarak, alınacak kararlarda vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alacağız.

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