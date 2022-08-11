Karamollaoğlu: Tayyip beyin kazanabilmek için denemeyeceği bir usul yoktur

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın cemevi ziyaretini değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Tayyip bey bana göre her yolu deneyecek olan bir insan. Tayyip beyin kazanabilmek için denemeyeceği bir usul yoktur" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cemevi ziyaretini değerlendiren Karamollaoğlu, “Tayyip bey bana göre her yolu deneyecek olan bir insan. Geçen seçimlerde nasıl oluyor da hapiste terörden dolayı tutulan bir insanı televizyonlarda neredeyse konuşturttu. Selam vereni suçlu ilan ediyor, ama kendisi çıkıp bu adamı televizyona çıkartıyor. Tayyip beyin kazanabilmek için denemeyeceği bir usul yoktur” dedi.

Karamollaoğlu, Erdoğan’ın cemevi ziyaretiyle, “Biz geçmişte farklı tavırlar içinde bulunsak bile aslında biz bir bütünüz. Ben bu bütünlüğün sağlanmasından yanayım. Siz de benden korkmayın, sizden destek isterim” mesajı verdiğini belirtti.

“ERDOĞAN’IN SİYASİ ÖMRÜ BİTMİŞ OLACAK”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi ömrü artık yeni Cumhurbaşkanı seçildiği zaman bitmiş olacak. Erdoğan kaybederse çekilir” diyen Karamollaoğlu, önümüzdeki seçimler içinse “Ben eninde sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olacağını düşünüyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir Gültekin Uysal: Adayın Altılı Masa içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz