Karamollaoğlu: Tüm taraflara sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, "21. yüzyılda Sovyetler Birliği'ni yeniden diriltme çabaları dünya barışı için çok ciddi bir tehdittir. Bu girişim kesinlikle kabul edilemez! Tüm taraflara sağduyu ve itidalle dünya barışını korumaya yönelik olarak sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuyorum" açıklamasında bulundu.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınadı.

“ÇOK CİDDİ BİR TEHDİT”

Karamollaoğlu, “Rusya'nın bağımsız bir devlet olan Ukrayna'yı işgal girişimini kınıyor ve Rusya'yı bir an önce uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum. 21. yüzyılda Sovyetler Birliği’ni yeniden diriltme çabaları dünya barışı için çok ciddi bir tehdittir. Bu girişim kesinlikle kabul edilemez! Bölgemizin ve dünyanın her zamankinden daha fazla barış ve huzura ihtiyacı vardır. Tüm taraflara sağduyu ve itidalle dünya barışını korumaya yönelik olarak sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

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