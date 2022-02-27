Karamollaoğlu: Türkiye’yi birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz

Necmettin Erbakan anması, muhalefet partisi liderlerinin katılımıyla başladı. Anmasında konuşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı birlikte çözmek mecburiyetindeyiz. Kutuplaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye'yi birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Partilerimiz, düşüncelerimiz, çözüm yollarımız farklı olsa da birbirimizle konuşabildiğimiz ve bir masa etrafında oturabildiğimiz gün aşamayacağımız hiçbir sorun kalmayacaktır" açıklamasında bulundu.

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Saadet Partisi, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde Necmettin Erbakan'ı anma toplantısı düzenledi. Anma programının sloganı “Adil Devlet ve İnsanca Yaşam” olarak belirlendi.

Etkinliğe Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı. Genel başkanların yanı sıra partilerin il başkanları da törende bulundu.

AKŞENER VE BABACAN KATILAMADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan programları nedeniyle katılamazken; İYİ Parti’yi temsilen Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, DEVA Partisi’ni temsilen de Genel Sekreter Medeni Yılmaz katıldı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

Liderler salona girerken slogan ve alkışlarla karşılandı. Kürsüye ilk çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Adalet, bir gömleğin adeta ilk düğmesi gibidir. O yanlış iliklendiği takdirde diğer tüm işler yanlış gidecektir. Ne yazık ki bugün böyle bir durumla karşı karşıyayız.

Şimdi Ukrayna’da yeni bir savaş patlak verdi. Unutmayalım, savaşın ilk kaybedenleri hep çocuklar olmuştur. Yeryüzündeki savaş ve çatışmalardan dolayı 82 milyon insan mülteci durumuna düştü. Emperyalist hırslar nedeniyle, parklarda oynaması gereken çocuklar, Ege’de, Akdeniz’de şişme botların üzerinde can veriyorlar.

Yaşanabilir bir Türkiye, yeni, adil bir dünya Erbakan hocamızın esas kast ettiği hedeflerdi. Biz de bugün onun çizdiği yolda yürüyoruz. Onun mücadelesini referans olarak alıyoruz. Bu güzel imkan ve kaynakların bir avuç yandaşa aktarılmasına rıza gösteremiyoruz.

Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı birlikte çözmek mecburiyetindeyiz. Kutuplaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye’yi birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Partilerimiz, düşüncelerimiz, çözüm yollarımız farklı olsa da birbirimizle konuşabildiğimiz ve bir masa etrafında oturabildiğimiz gün aşamayacağımız hiçbir sorun kalmayacaktır.”