Karamollaoğlu’ndan Bakan Nebati’ye tepki

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından haftalık basın toplantısından bir kesit paylaşarak, 'Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak!' diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi eleştirdi. Karamollaoğlu,"Bir Bakan’ın çıkıp bu ifadeleri kullanmasını anlamak mümkün değil! Bu acziyetin ifadesi ya! Kim cesaret eder; bayrağı indirmeye, ezanı susturmaya bu memlekette! Böyle bir endişe mi var, böyle bir tehlike mi var?" diye sordu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, video paylaşım sitesi Youtube’de haftalık basın toplantısından bir kesit paylaşarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi sert sözlerle eleştirdi.

Karamollaoğlu paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda en çok konuşan ama herhalde en az konuşup, en çok iş yapması icap eden Ekonomi Bakanı muhatabımız. Akaryakıt fiyatları can yakıyor, şehirlerarası otobüs biletlerine %20 zam daha yapıldı.

Kırmızı et fiyatları %48 zamlandı. Besicilerin tamamı artık kendilerini koruyamadığını ifade ederek hem süt ineklerinin hem de besi hayvanlarının hızla kesime tabi tutulduğu söyleniyor, yaşanıyor.”

“İNSANIMIZ ÇARŞI PAZARA ÇIKAMAZ, YAKITLARINI ALAMAZ HALE GELDİ”

“Bu, süratle tedbir alınmazsa önümüzdeki günlerde hayvancığın da tükeneceğine işaret ediyor. Et Süt Kurumu Başkanının açıklaması da evlere şenlik! Niye %48 zam yapmışlar; çünkü et çok ucuzmuş, millet kuyruğa girmiş, o kuyrukları önlemek için… Allah akıl fikir versin!

Sadece et değil ki! Zam yapılmayan hiçbir ürün kalmadı. İnsanımız çarşı pazara çıkamaz, yakıtlarını alamaz hale geldi. Ama ‘gözlerinden ışıltı saçan’ Ekonomi Bakanımız hamasi söylemlerde bulunmaya hala devam ediyor.”

“NE DEMEK BAYRAK İNMEYECEK, EZAN SUSMAYACAK!”

“Sıra hamasete geldi! ‘Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak!’ Bir Bakan'ın çıkıp bu ifadeleri kullanmasını anlamak mümkün değil! Bu acziyetin ifadesi ya!

Ne demek bayrak inmeyecek, ezan susmayacak! Kim cesaret eder; bayrağı indirmeye, ezanı susturmaya bu memlekette! Böyle bir endişe mi var, böyle bir tehlike mi var? Bu ülkede kimse artık ezanı susturmaya, bayrağı indirmeye teşebbüs edemez! Ne biz ne de ülkede yaşayan insanlar buna izin vermez, böyle biline!”

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