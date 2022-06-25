Karamollaoğlu: Demirel’in o sözüyle aynı manzaradayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Trabzon'daki konuşmasında iktidara sert sözlerle yüklendi.

Elif ÇAVUŞ

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Partisinin teşkilat çalışmalarına destek vermek üzere Trabzon'a gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin ekonomisinin kötü yönetildiğini ifade eden Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert şekilde eleştirdi.

HİZMET YATIRIMLARINDAN YOLSUZLUK KOKUSU GELİYOR

Türkiye'nin hizmet yatırımlarını durdurması gerektiğini ifade eden Genel Başkan Karamollaoğlu, “Yeni istihdam alanlarına yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. Artık bundan sonra Türkiye, hizmet yatırımlarına bir ‘dur' demeli. Hizmet yatırımları bazı yerlerde ihtiyacının üzerine çıktı. Hizmet yatırımlarında yolsuzluk kokusu geliyor. Bundan dolayı Millet İttifakı olarak seçimde beklediğimiz neticeleri alırsak, mutlaka bu değişiklikler yapılana kadar Türkiye'yi birlikte yönetmiş olacağız” dedi.

MERKEZ BANKASININ DİBİ DELİNDİ

AKP'nin devlet memurlarına yapmayı planladığı yüzde 40'lık zammın bu ekonomik ortamda hiçbir işe yaramayacağını belirten Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

*Memurlara ve çalışanlara yapılacak zam aslında Türkiye'nin yaşadığı problemleri çözmeye yetmez.

*Sadece sıkıntıda olanlar memurlar değil, o nedenle kapsamlı bir şekilde ele alınmasına, zamların da buna göre belirlenmesine aslında bir takım ekonomik düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç var.

*Onlar olmazsa bu yüzde 40 zam, aynen geçen dönem asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam gibi olur. Bir ay sonra kaybolur. Zamdan çok ekonomik sistem önemli… Merkez Bankasının kasasının dibi delindi. Önce o delikleri kapatmak lazım. Ne gelse gidiyor.

*O delikler kapandıktan sonra para nasıl birikecek onun yollarını aramak lazım. Birinci şart; yolsuzluk Türkiye'de bitmeden o kasa dolmaya başlamaz. İsraf ortadan kalkmadan olmaz. Hiçbir ilimize yapılan yatırımları fazla bulmam. Her yatırımın getirisi vardır.

*Getirisi fazla olan yatırımlar yapılsa daha iyi olmaz mı? Bu hiç düşünülmüyor. Bizim bütün yatırımları durdurmaya ihtiyacımız var.

*Sonra o kaynakları üretime dönük kaynaklara tahsis etmeliyiz. Biz ekonomik yönden kendi problemlerimizi böyle çözmeye başlayacağız.

*Şuandaki yüzde 40'lık zammın aradan 6 ay geçmeden yeni zamlara ihtiyaç doğuracağını düşünüyorum.

TÜRKİYE BORÇ DİLENİYOR, PARA BULAMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erbakan'a benzeten eski Saadet Partili şimdiki Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a sert tepki gösteren Karamollaoğlu, “Türkiye borç dileniyor şuanda, buna rağmen para bulamıyoruz. Dünyada para bolluğu var. Adamlar bu paraları nerede, nasıl değerlendirelim diye çare arıyor ama Türkiye'ye gelmiyor. Gelemez neden, çünkü güvenemiyor. Bu güvensizliği kim oluşturdu? 20 yıla yakın süredir iktidarda bulunan Erdoğan oluşturdu. Allah aşkına hangi yaptığı iş Erbakan Hoca'nın yaptığına benziyor” diyerek tepki gösterdi.

BUGÜN KÜFREDECEKSİN YARIN KUCAKLAYACAKSIN

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

*Bir insana karşı en ağır ithamlarda bulunacaksınız. Bütün siyasi münasebetlerinizi keseceksiniz. Arkasından da böyle bir yeni tavra girip yaklaşacaksınız.

*Ben böyle bir duruma kimsenin düşmesini arzu etmem. Bu hale düştüğünüz takdirde de çıkış yolu da bulamazsınız. Çünkü siz muhtaç olduğunuzu alenen dünyaya ilan ediyorsunuz. Dünya da bunu görüyor. Allah yardımcımız olsun.

*Bu sıkıntılardan kurtulmanın yolu bu anlayışı değiştirmektir. Sen bir insana bugün küfredecek, yarın kucaklayacaksın, baştan yapma o küfrü, böyle devlet adamlığı olur mu? Uluslar arası sahada insanlar birbirlerini bu kadar ağır itham eder mi? Tavır böyle olmaz.

AYNI MANZARA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Süleyman Demirel'in “Boş tencere hükümet düşürür” sözüne atıfta bulunan Karamollaoğlu, “Demirel'in buna benzer enteresan sözleri vardır. Boş tencere hükümet düşürür, yani ekonomik yönden siz insanları açlığa mahkum ederseniz, ona sebep olan hükümetler ayakta kalamaz. Şimdi aynı manzara ile karşı karşıyayız. Böyle olur gibi gözüküyor” diye konuştu.

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