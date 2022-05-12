Karamollaoğlu’ndan Davutoğlu’na ziyaret

Liderler Zirvesi öncesi tüm parti liderleriyle görüşme kararı alan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu ayın sonunda düzenlenecek Liderler Zirvesi öncesinde parti liderlerini ziyaret etmeye devam ediyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Karamollaoğlu, bu kez Liderler Zirvesi’nin ev sahibi Gelecek Partisi’ne ziyarette bulundu.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir görüşme gerçekleştirdi.

DAVUTOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Görüşmenin ardından Davutoğlu, “Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu Genel Merkezimizde ağırladık. Sayın Karamollaoğlu ile güncel konuları istişare imkanı bulduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Liderler Zirvesi öncesinde altılı masadaki tüm parti liderleriyle görüşeceğini duyurmuştu.

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