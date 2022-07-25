Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a: İş bilenin, kılıç kuşananındır

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eğitimden sağlığa, savaşından salgınına, ekonomisinden tarımına, soruyorum bunca yükün altına girerler mi acaba?" sözlerine "Bu yükün altına girmeye talibiz. Ülkemizin tüm problemlerini hızlıca çözüme kavuşturacağımızdan da eminiz. 'İş bilenin, kılıç kuşananındır'" yanıtını verdi.

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İki gün önce Kayseri’de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, muhalefet partilerini eleştirerek, “Hiçbir şey yapmadan sadece konuşarak muhalefet yapmanın konforu dururken, eğitimden sağlığa, altyapısından güvenliğine, savaşından salgınına, ekonomisinden tarımına bunca yükün altına soruyorum girerler mi acaba? Girmezler. Bunlar dün de öyleydi, bugün de öyle, eğer gerçek bir değişime maruz kalmazlarsa yarın da öyle olacaklar. Bu tablo karşısında kendi adımıza değil ama ülke adına üzülüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

SAADET PARTİSİ’NDEN YANIT

Erdoğan’ın sözlerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından cevap verdi. Erdoğan’ın sözlerini hatırlatan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “‘Eğitimden sağlığa, altyapısından güvenliğine, savaşından salgınına, ekonomisinden tarımına, soruyorum bunca yükün altına girerler mi acaba?’ Ne yazık ki bu cümleler, 20 yıldır ülkeyi tek başına idare eden iktidar partisinin Genel Başkanı'na ait. Bunlar hangi yükler acaba?

* Eğitim:

-Binlerce üniversite mezunu işsiz gencimiz mi yük?

-Her yıl değişen sınav sistemi ve müfredatı mı?

-Betona gömülen milyarlarca liramız mı?

-Hocası dahi olmayan üniversiteler mi?

-Yoksa çocuğuna kitap ve kantin parası dahi veremez hale gelen on binlerce aile mi yük?

* Sağlık:

-Bütçeye devasa yükler getiren şehir hastaneleri mi yük?

-Emeğinin karşılığını alamayan binlerce sağlık çalışanımız mı?

-Günlerce beklemesine rağmen muayene sırası alamayan on binlerce insanımız mı?

-Yoksa insanları özel hastanelere gitmeye mecbur bırakan bu sistem mi?

* Altyapı:

-Yolcu garantili köprü ve otobanlar mı yük?

-Yoksa hiç uçak inip kalkmayan havalimanları mı?

* Tarım:

-Alın terinin karşılığını alamayan çiftçimiz mi yük?

-Gübre, mazot ve sulama başta olmak üzere girdi fiyatları mı?

-Yoksa ithalat sevdalısı tarım bakanları mı?

* Ekonomi:

-Üç haneli rakamlara ulaşan enflasyon mu yük?

-Her gün sayıları katlanarak artan işsizler ordusu mu?

-Eriyen Merkez Bankası rezervleri mi?

-Bir türlü kontrol altına alamadığınız döviz kuru mu?

-Yoksa bugüne kadar hiç olmadığı kadar artan borçlarımız mı yük?

* Bunlara ek olarak, güvenlikten dış politikaya, hayvancılıktan turizme varıncaya dek daha birçok konu başlığına onlarca örnek verebiliriz.

“İTİRAF ETTİĞİ HUSUSLAR 20 YILLIK AK PARTİ’NİN MİRASI”

* Fakat şu kesindir ki; Sn. Erdoğan’ın “yük” olarak ifade ve itiraf ettiği hususlar, 20 yıllık Ak Parti iktidarının mirasıdır!

* Ve bilinmelidir ki; bu iktidarın ve yanlış politikalarının devamı enkazdaki molozların büyüklüğünü artırmaktan başka bir sonuç vermeyecektir.

“İŞ BİLENİN, KILIÇ KUŞANANINDIR!”

* Biz Saadet Partisi olarak, bu yükün altına girmeye talibiz.Ülkemizin tüm problemlerini hızlıca çözüme kavuşturacağımızdan da eminiz.’İş bilenin, kılıç kuşananındır!'”

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