Karamollaoğlu’ndan Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Liderler Zirvesi öncesi ziyaretlerini sürdürüyor. Dün DEVA Partisi genel merkezini ziyaret ederek Ali Babacan ile görüşen Karamollaoğlu, bugün de iki ziyaret yaptı.
Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.
Karamollaoğlu, gün içerisinde CHP Genel Merkezi’ni de ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.