Abone Ol

Karamollaoğlu’ndan Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal’a ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 19:09 - 10 Ağustos 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Liderler Zirvesi öncesi ziyaretlerini sürdürüyor. Dün DEVA Partisi genel merkezini ziyaret ederek Ali Babacan ile görüşen Karamollaoğlu, bugün de iki ziyaret yaptı.

Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.


Karamollaoğlu, gün içerisinde CHP Genel Merkezi’ni de ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti mitinge dönüştü İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti mitinge dönüştü Akşener'den 60 bin liralık fatura tepkisi: Konuşmanın anlamı yok İlginizi Çekebilir Akşener'den 60 bin liralık fatura tepkisi: Konuşmanın anlamı yok

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ali Babacan CHP Demokrat Parti DEVA Partisi Edirne Gültekin Uysal İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Niğde Saadet Partisi