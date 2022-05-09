Karamollaoğlu’ndan Babacan’a ziyaret

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Karamollaoğlu, liderler zirvesi öncesi tüm liderlerle bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu ayın sonunda düzenlenecek Liderler Zirvesi öncesinde parti liderleriyle görüşmelerine başladı. Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

“FİKİR ALIŞVERİŞİNDE FAYDA VAR”

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayında bu hafta “altılı masa”daki bütün liderlerle görüşeceğini açıklamıştı. Seçimlere giderken altı parti temsilcisi ile çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Karamollaoğlu, şunları söyledi;

*Ben bu yapılan açıklamalardan dolayı, moral bozukluğuna uğramış değilim, önümüzdeki hafta yeniden arkadaşlarımız ile özellikle de altılı masadaki bütün parti liderleri ile bir görüşme yapacağım tekrar.

*Bazı konuları kendilerine aktaracağım. Bizzat ziyaret edeceğim. Zaten altılı masa olarak yapacağımız toplantı ay sonuna doğru gerçekleşecek. Fikir alışverişinde fayda var. Mutlaka bir ziyaretim olacak.

*Böyle bir görüşmeyi yapmayı arzu ediyordum. Tevafuk oldu bu açıklamalarla. Bu görüşmede de fayda var. Zaman zaman yapıyoruz da. Bazen açıklamada bulunuyoruz, bazen bulunmuyoruz.

*Kimseye bir şey söylemedim. Onların da zamanının benim zamanıma denk düşmesi lazım. Bir hafta içinde bütün bu ziyaretlerimi mümkünse tamamlamak istiyorum.

“ALTILI MASA KARARLI BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR”

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, dün yapılan partisinin Genel İdare Kurulu toplantısında altılı masayla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

*6’lı masa kurulmasın diye binbir türlü plan yaptılar, masa kurulduktan sonra yine akla hayale gelmedik iftiralar attılar. Seçim kanununu değiştirdiler, baktılar ki yine olmadı… 6’lı masa topluma umut oldukça ve insanımızın güvenini kazandıkça; şimdi de senaryosu epey kötü olan, figüranlarının da epey kötü performans sergilediği yeni oyunları gösterime aldılar.

*Ne yaparlarsa yapsınlar, biz, yersiz-gereksiz ve ne insanımıza ne de ülkemize hiçbir faydası olmayan tartışmalardan uzak duracak; gerçek gündemimize odaklanacağız. Bu masa uzlaşı, normalleşme, sağduyu ve istişarenin masasıdır. 6’lı masa kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor.

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