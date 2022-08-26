Karasularımıza itilen 127 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Ortaca, Datça ve Marmaris ilçelerinde 127 düzensiz göçmen kurtarıldı.
23 Ağustos tarihinde saat 10.20'de, Ortaca ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
24 Ağustos tarihinde saat 17.40'ta, yine Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. 25 Ağustos tarihinde saat 02.30'da Datça ilçesi açıklarında aynı şekilde Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 lastik bot içerisindeki 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.