Kargo teslimat kodunu paylaştığına bin pişman oldu!

İstanbul'da bir internet sitesinden 100 bin liraya oyun bilgisayarı satın alan E.Y., kendisini kargo görevlisi olarak tanıtan S.Ç. isimli şüpheliyle, 'teslimat kodunu' paylaşınca mağdur oldu.

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Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’ndeki bir kargo firmasında 23 Nisan’da yaşanan olayda, ikinci el ürünlerin satıldığı internet sitesi üzerinden 100 bin lira değerindeki oyun bilgisayarı, sahibine ulaşamadan çalındı.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli S.Ç., internet sitesinde bu bilgisayarı takip etti. Bilgisayarın satıldığını fark eder etmez harekete geçen S.Ç., kendisini kargo görevlisi gibi tanıtarak, alışveriş sitesini aradı.

Ürünü satın alan kişiye ulaşılamadığını söyleyerek satıcıya ait kimlik bilgileri ve iletişim numarasını öğrendi.

Satıcıyı arayarak ihtiyaç duyduğu bilgileri alan şüpheli S.Ç., daha sonra ürünü satın alan E.Y.’yi aradı.

Yine kargo görevlisi gibi konuşan S.Ç., E.Y.’den de paketin teslimat kodunu istedi. Şüpheli S.Ç., öğrendiği teslimat koduyla kargo firmasına gitti.

Burada da kendisini kargonun sahibi gibi tanıtan S.Ç., bilgisayarı alıp kayıplara karıştı.

E.Y., paketinin neden gelmediğini öğrenmek için kargo firmasına gittiğinde, hırsızlık olayı ortaya çıktı.

Bilgisayarının bir başkası tarafından teslim alındığını öğrenen E.Y., polis ihbarda bulundu. Kargo firmasındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, S.Ç.’nin eşgaline ve kimliğine ulaştı.

Polis tarafından yapılan çalışmalarla Esenyurt’ta yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

S.Ç.’nin daha önce de kasten yaralama ve farklı suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Poliste sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kargo şirketinin güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin bilgisayarı almaya gittiğinde oldukça soğukkanlı davrandığı dikkat çekti. (DHA)

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