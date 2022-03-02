Karikatür paylaştı Cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldı

CHP Diyarbakır il başkan yardımcısı Mahmut Aziz Uysal 2018 yılında sosyal medya hesabında paylaşmış olduğu bir karikatürden dolayı 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsağlığınca hakkında dava açıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Diyarbakır il başkan yardımcısı Mahmut Aziz Uysal, 2018 yılında instegram hesabından yapmış olduğu karikatür dolayı hakkında yapılan bir şikayet sonrasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında dava açıldı.

KARİKATÜR PAYLAŞIMI SUÇ SAYILDI

CHP Diyarbakır il başkan yardımcısı Uysal, 2018 yılında sosyal medya hesabında “Tarihe geçmiş dünyaca en güçlü üç bıyıklı, milyonları güldürdü, milyonları öldürdü, milyonları götürdü” paylaşımı yapmıştı.

“YIPRATMA VE KORKUTMA POLITIKASINDAN ÖTE DEĞİLDİR”

Mahkeme öncesinde SÖZCÜ’ye konuşan CHP’li Uysal, “2018 yılında paylaştığım bir karikatür için 2021 yılında hakkımda soruşturma açılmış ve bugünde ilk duruşması var. Paylaşımın gülümsetme maksatı dışında değerlendirilmesi iktidarın, yıpratma ve korkutma politikasından öte değildir.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün yok edildiği bu ortamda yine de umudumuzu kaybetmiyor gelecek güzel günlerin beklentisiyle her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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