Kasap, Akşener’e anlattı: Herkes günlük yaşıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Beyoğlu'nda bir kasaba girdi. Kasap, "Bir buçuk kilo alan yok artık. Herkes günlük yaşıyor. Neticede bugün bir ekmek 4-5 lira. Bugün kaç parası varsa cebinde ona göre hareket etmek zorunda" dedi.

Fatma VURGUN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şişli’nin ardından Beyoğlu’nda esnaf ziyaretinde bulundu, esnafın dertlerini dinledi.

Bir kasaba giren Akşener, “İşler nasıl?” diye sordu. Kasap, “Piyasa nasılsa bizde de aynı. Çok bir hareket yok. Halkta olup harcamayınca esnaf ne yapacak?” diye yanıt verdi. Akşener, “Gelip bir buçuk kilo alan şimdi ne kadar alabiliyor?” diye sordu. Kasap ise, “Bir buçuk kilo alan yok artık. Herkes günlük yaşıyor. Neticede bugün bir ekmek 4-5 lira. Bugün kaç parası varsa cebinde ona göre hareket etmek zorunda” ifadelerini kullandı.

“İÇERİ GİREN MÜŞTERİ YOK”

Kasabın ardından bir mağazaya giren Akşener’e 18 yaşında bir genç kız çalışan dert yandı. Genç kız, “İşlerimiz çok durgun. İçeri giren doğru düzgün müşteri yok. Asgari ücretle çalışıyorum, ailemi geçindiriyorum. Aynı zamanda okulu bırakmak zorunda kaldım. Kirada oturuyoruz ve kiralar 3-4 binden aşağı değil” şeklinde konuştu.

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