‘Kasetleri açıklamayan melundur’

Cübbeli Ahmet, “Erkeksen şeyhliğini ilan et, kasetlerini patlatalım” tehdidine bu yanıtı verdi: 'Kasetleri açıklamayan melundur.'

Saygı ÖZTÜRK

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İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra cemaatin başına kimin geçeceği tartışılırken, ‘Post kavgası'na içeriği henüz bilinmeyen ‘kaset tehdidi' karıştı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü “Erkeksen şeyhliğini ilan et, et de kasetlerini patlatalım” diye tehdit etti. Ustaosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunan Ünlü ise “Şeyhlik ilan etmek diye bir derdim yok. Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah'ın laneti üzerine olsun” çıkışını yaptı. Ünlü, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

■ Musullu Şeyh Seyyid Muhammed Accan El Hadid'le 2009'da konuşmuşuz. El Hadid sonradan vatandaşlığa geçti. O konuşmayı kasete almış. Mahmut Efendi'nin hayatı, benim vefatımdan sonra kabrimin yeri, Mahmut Efendi'ye uzaklığı gibi konuşmuşuz.

■ Ustaosmanoğlu'nun patlatacağını söylediği kaset bu. Kadın-kız işi değil. Beni geçmişte montaj kasetler üretip kadın-kızla vurmak istediler. Aksine beni sevenler daha da arttı. Kadın-kızla beni vuramayacaklarını anlayanlar, benim 12-13 yıl önce cemaat ve Mahmut Efendi ile ilgili sözlerimle vurmak istiyorlar. Ben de o sohbette boşboğazlık yapmışım.

■ Benimle ilgili kasetler patlatacağını söyleyen kişi 6 sene hapis yatmış. Bunlar genel anlamda bazı şirketlerden silah almak için para istiyorlar. Vermeyince bombalıyorlardı. Ben Mahmut Efendi'nin yanındayken bu durumla karşılaşan bir işveren gelip kendisinden ‘Bizi bombalamasınlar' diye ricada bulunmuştu. O zaman Mahmut Efendi'nin avukatı eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu idi. Onun vasıtasıyla, bunların kendileriyle alakası olmadığına dair açıklama yapmıştı.