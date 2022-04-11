‘Kaşıkçı dosyasını Suudilere vermek ayıptır’

Hukukçu Turgut KazanSÖZCÜ’ye konuştu. Cemal Kaşıkçı dosyasının devredilmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Kazan, “Suç yeri burası. Suçladığınız kişi de dosyayı vereceğiniz ülkenin en kuvvetli ismi” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Deneyimli hukukçu, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasının “durdurma” kararı verilerek Suudi Arabistan'a gönderilmesine “Hiç kabul edilebilir bir şey değil” yorumunu yaptı. Kazan, SÖZCÜ'nün sorularını şöyle yanıtladı: “Suç yeri burası. Cinayet burada işlenmiş. Dosyayı göndereceğin ülkenin en kuvvetli adamı hakkında katili zanlısı olduğu iddiasıyla dava açıyorsun. O ülkede adil bir yargılanma yapılması mümkün değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi yönetimini suçlayan çok sert konuşmalar yapmış.

KATİLE TESLİM EDİYORSUN

Bu kişiler hakkında kırmızı bülten çıkarılması gerekirken onlar da yapılmamış. Olay, Rahip Bronson olayı gibi siyasi bir konu. Suudi Arabistan'dan para gelecek diye dava dosyası durduruldu. O yüzden yapılanlar yanlış, hatta ayıp şeyler. Türkiye bunu ilk kez yapmıyor. İsrail güvenlik güçleri Mavi Marmara gemimize saldırı düzenledi. Saldırıya ilişkin ülkemizde dava açıldı. Şimdi bunları bir anlaşmayla silmek olabilecek bir şey değil. Sağlıklı bir mahkemenin öyle bir anlaşmaya uyarak düşme kararı vermesi mümkün değil.

Cemal Kaşıkçı'nın katilinin kim olduğunu bizzat ülkemizin Cumhurbaşkanı açıkladı. Katilin, o ülkenin en güçlü adamı olduğu iddiasıyla dava açıldı. İstihbaratın belirlediği bilgiler, görüntüler bütün dünyaya seyrettirildi. Şimdi elimizdeki belgeleri, yok etmesi için ilgili ülkeye teslim ediyoruz. Madem böyle yapacaktınız niye o açıklamaları yaptınız? Kamuoyunun bilmediği bir şey daha var. Olağanüstü Hal uygulandığı dönemde çıkarılan kararnameyle, mahkeme iki Rus casusunu serbest bıraktı. Çeçen lideri öldürmeye azmettirmekten suçlanan iki casus serbest bırakılıp Putin'in gözüne girilmek istendi. Türkiye'de ne yazık ki etik değeri olmayan böyle olaylar yaşanıyor.

İSRAİL'LE ARAYI DÜZELTMEK İÇİN

Çeçen grupları bu olup bitenlere karşı büyük bir tepki göstermedi. Aslında Mavi Marmara'da da çok büyük bir tepki gösterilmedi. Mavi Marmara olayında insanlar hukuk davası açmış, tazminat istiyor. Hüküm verilmiş. Yargıtay incelemesi sırasında İsrail'le anlaşma yapılabilir mi? İsrail'le arayı düzeltmek, biraz para almak, başka ilişkileri düzeltmek için önce kavga ediyorsun, sonra böyle işler yapıyorsun. Bunlar hiçbir şekilde kabul edilemez.”

Kılıçdaroğlu'na yasak hukukla bağdaşmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Beşli çete” dememesi konusunda uyarılmasıyla ilgili mahkeme kararını da değerlendiren duayen hukukçu Kazan, “Cumhurbaşkanı'nın öyle bir eleştiriye karşı, ana muhalefet partisi liderinin o konuda konuşmasının yasaklanması için mahkemeden karar verilmesini istemesi, mahkemenin de böyle bir karar verebilmesi olabilecek bir şey değil. Bu durum bana göre hukukla da demokrasiyle de bağdaşmaz. Hiçbir yerde örneği olamaz” şeklinde konuştu.