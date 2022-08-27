Kastamonu’da yangın! 10 ev kül oldu
Kastamonu’nun Tosya ilçesi Gökceöz köyünde çıkan yangında 10 ev tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Gökceöz köyü Unduk Mahallesi’nde bir evde yakılan sobanın patlaması sonucu çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.
KÖYLÜLER SEFERBER OLDU
İlçe merkezine 25 km uzaklıkta bulunan köyde vatandaşlar ilk etapta itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanları ile yangının söndürmeye çalıştı.
Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede tüm söndürme araçları ile yangın yerine gelerek yangın söndürme çalışmasına başladı.
10 EVİ TAMAMEN YANDI
Şu ana kadar Avni Ateş, Selahattin Ateş, Hasan Uzun, Muharrem Çelik, Tahsin Ateş, İsmail Bekiroğlu'na ait 10 evin tamamen yandığı öğrenilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İHA