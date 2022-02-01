Katar’da gidecek polisler şeriat hukukuna uyacak

Dünya Kupası’nda görev yapacak 3 bin 250 polisin, suç işlerlerse Katar’daki ‘şeriat kanunlarına’ göre cezalandırılması öngörüldü. CHP itiraz etti. Madde yumuşatıldı...

Başak KAYA

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Katar'da düzenlenecek 2022 FİFA Dünya Kupasında güvenliği sağlamak amacıyla görev yapacak 3 bin 250 Türk polisi için protokol imzalandı. Türk polisi, Katar yasalarına tabi olacak ve bir olaya karışırsa, Katar Şeriat Kanunlarına göre yargılanıp, cezalandırılacak. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak olan FİFA Dünya Kupası için Türk polis kafilesi bu tarihten 70-15 gün öncesi Katar'a gidecek.

KIRBAÇLANMA ENDİŞESİ…

Herhangi bir suç iddiası ile yargılanma ve ceza durumunda ‘'Kırbaç'' gibi farklı uygulamayı önlemek için protokolün 5. maddesine, ‘'Emniyet personeli, Katar yasa ve yargı yetkisine tabi olacaktır. Katar yargı yetkisinin uygulandığı ve hüküm içeriği Türkiye mevzuatında bulunmayan bir cezayı öngördüğü hallerde, her iki devletin mevzuatındaki bir ceza türü uygulanacaktır'' hükmü konuldu.

“POLİS, PARALI ASKER DEĞİLDİR”

CHP Milletvekili ve spordan sorumlu Devlet eski Bakanı Erdoğan Toprak “Polisimiz Katar'ın jandarması değil, şeriat hukukuna teslim edilemez. Türk polisine paralı asker muamelesi yapmak kimsenin haddi de hakkı da değil'' dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Milletvekili Utku Çakırözer de “Polisimizin, bu ülkenin yargı sistemine yani şeriat hükümlerine tabi olması kabul edilemez. Hukuki güvence şeriat hükümlerine teslim ediliyor. Bizde ceza gerektirmeyen bir durum, şeriata göre suç kabul edilir, polisimizi ateşe atıyoruz'' açıklaması yaptı.