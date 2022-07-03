Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Feci kaza sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

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Konya-Beşhehir karayolunun 55’inci kilometresinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bu arada kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Kaza sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, “Bugün Konya Beyşehir'de iki aracın çarpışması sonucu ağır bir kaza yaşandı. İlk ambulansımız olay yerine birkaç dakika içinde ulaşmasına rağmen 5 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Kazada 4 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara ve Konya'mız halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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