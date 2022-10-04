Kayıp belediye personeli gölette ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayıp olarak aranan belediye personeli Toyga Yabacı gölette ölü bulundu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi'nde yaşayan ve iki gün önce ortadan kaybolan Bodrum Belediyesi personeli 32 yaşındaki Toyga Yabacı için dün jandarma ve AKUT ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

YAKINLARININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Sekiz kişilik Bodrum AKUt ekibi ve jandarma ile köylülerin yaptığı aramada Yabacı bu sabah saatlerinde olay yerinde 4 kilometre uzaklıktaki Sözköy göletinde ölü olarak bulundu.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yabacı'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Yabacı'nın yakınlarının ifadesine başvurdu.

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