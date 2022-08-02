Kaymakam adaylığı sınavı başvurusu başladı! Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman?
Kaymakam olmak isteyen vatandaşların beklediği kaymakam adaylığı sınavları için tarihler belli oldu. Kaymakamlık başvuruları, 02 – 09 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık), 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da uygulanacak. Kaymakam olmak isteyen adaylar için başvurular bugün itibariyle başladı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAM ADAYI SINAVI BAŞVURU EKRANI
KAYMAKAMLIK SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Sınava başvurular, 02 – 09 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?
2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık), 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da uygulanacak.
KAYMAKAMLIK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.