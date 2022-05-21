Kaymakamlık geçen yıl da ‘Atatürk’ yazmayı becerememiş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı kutlama mesajında Atatürk'ün ismini bir yerde 'Atatark' bir başka yerde de 'Atakürk' yazarak tepkilere neden olan Eskişehir Seyitgazi Kaymakamlığı'nın geçtiğimiz yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında da Atatürk'ün ismini 'Ataturk' olarak yazdığı ortaya çıktı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığına ait sosyal medya hesaplarından yapılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajında, Atatürk’ün isminin 2 yerde yanlış yazılmasına tepkiler devam ederken kaymakamlığın geçtiğimiz yıl da Atatürk’ün ismini yanlış yazdığı ortaya çıktı.

TEPKİLER ÜZERİNE DÜZELTİLMİŞTİ

18 Mayıs tarihinde, Eskişehir’in Seyitgazi ilçe kaymakamlığının resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tebrik mesajının 3 yerinde geçen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adı, iki yerde yanlış yazılmıştı.

Kutlama mesajında Atatürk’ün ismi girişte ‘Atatark’ olarak yazılırken, mesajın son bölümünde ise ‘Atakürk’ olarak yazılması tepkilere neden olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine Seyitgazi Kaymakamlığı mesajı yayınlamasından 1 saat sonra hatayı düzeltmişti.

SEHVEN YAZIM HATASI OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlayan Seyitgazi Kaymakamlığı şu açıklamayı yapmıştı:

*18.05.2022 tarihinde Kaymakamlığımıza ait sosyal medya hesaplarında paylaşılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajında bilgisayar yerine mobil klavye kullanılması sebebi ile sehven yazım hatası yapılmıştır.

*Konu ile ilgili hassasiyet göstererek bizlere geri dönüş sağlayan ve hatamızı düzeltmemize vesile olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bu vesile ile bir kez daha Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü rahmet ve minnetle anıyoruz.

GEÇEN SENE DE AYNI HATA YAPILMIŞ

Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Seyitgazi ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk koyma töreninde de Atatürk’ün isminin yanlış yazıldığı ortaya çıktı.

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak ve kurum amirlerinin katılımları ile Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk koyma töreninin paylaşıldığı fotoğrafta da Atatürk’ün isminin ‘Ataturk’ olarak yazıldığı ortaya çıktı.

“SAYGISIZLIK BİR ÖZÜR İLE GEÇİŞTİRİLEMEZ”

Eskişehir Seyitgazi İlçe Kaymakamlığına ait 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajının, birinde Atatürk yerine ‘Atatark’ bir diğerinde ise ‘Atakürk’ olarak yazılmasına Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi de tepki gösterdi.

ADD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, Seyitgazi Kaymakamlığı’nın, yayınladığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajının dikkatsiz ve özensiz bir açıklama olduğuna dikkat çekti.

Atatürk’ün adını doğru yazamayan kaymakamlık mesajının kabul edilemez olduğunu ifade eden Taşar, “Bu açıklamanın baştan savma bir açıklama olduğu gözükmektedir. Ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu büyük önder, Atatürk’ün ismine karşı yapılan bu saygısızlık bir özürle geçiştirilemez. Derhal soruşturma açılmalı ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır. Aksi takdirde bu tür özensizlikler ve yanlışlar sürer gider. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi olarak, konunun takipçisi olacağız” dedi.

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