Kaymakamlıktan tepki çeken bayram kutlaması

Eskişehir Seyitgazi İlçe Kaymakamlığına ait sosyal medya hesaplarında yayınlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı tepkilere neden oldu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığına ait sosyal medya hesaplarından yapılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajında, Atatürk’ün isminin 2 yerde yanlış yazılması tepkilere neden oldu.

SADECE ATATÜRK’TE HATA YAPILDI

Eskişehir’in Seyitgazi ilçe kaymakamlığının resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tebrik mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını doğru yazamayan kaymakamlık yöneticileri tepki çekti.

Kaymakamlığın kutlama mesajında sadece Atatürk isminde hata yapılmış olması ve kutlama mesajında üç yerde geçen Atatürk’ün isminin ikisinde hata yapılmış olması vatandaşların tepkisini arttırdı.

Kutlama mesajında Atatürk’ün ismi girişte ‘Atatark’ olarak yazılırken, mesajın son bölümünde ise ‘Atakürk’ olarak yazıldı.

Kaymakamlığın kutlama mesajı paylaşımındaki sadece Atatürk isminde yapılan yazım hataları mesajın içeriğini dikkatli okuyan vatandaşlar tarafından tepki çekti.

TEPKİLER ÜZERİNE DÜZELTİLDİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Eskişehir Seyitgazi ilçe kaymakamlığı tarafından farklı sosyal medya hesaplarında yapılan kutlama mesajında yapılan hatalı Atatürk yazılması nedeniyle tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak’a da tepki gösterdi.

Yaklaşık bir saat yayında kalan hatalı kutlama mesajının ardından gelen tepkiler üzerine Seyitgazi Kaymakamlığı kutlama mesajındaki hataları düzeltti.

Seyitgazi Kaymakamlığı’nın paylaştığı 19 Mayıs kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

*Kaymakamımız Kutsal BAYTAK’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı;

Sevgili gençler, Aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan üzerinde kurulan devletimizin geleceği, bu istiklâl şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi.

*Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşarak, en iyi şekilde yetişmeniz nitelikli bir eğitim almanız devlet ve millet olarak en önemli amacımızdır.

*Bu amaçlar doğrultusunda bizlere bu mukaddes vatanı kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Seyitgazili hemşehrilerimizin ve değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum.

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