Kayseri Üniversitesi 10 öğretim üyesi alıyor

Kayseri Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kayseri Üniversitesi belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.

Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversite Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

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