Kayyum kaymakam giderayak belediyeyi AKP’lilerle doldurmuş

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde kayyum olarak görev yapan Kaymakam Ünal Koç’un 5 Nisan’da İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınarak Giresun’un Bulancak İlçesine atanmasına rağmen tamamı AKP’lilerin referansı ve kontenjanıyla 45 kişinin işe alınmalarını onayladığı ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Kayapınar ilçesine 12 Kasım 2018'de ilçe kaymakamı ve belediyeye kayyum olarak atanan Ünal Koç, 5 Nisan 2022 günü kararname kapsamına alınmadan sürpriz şekilde İçişleri Bakanlığı oluruyla Giresun'un Bulancak İlçesi Kaymakamlığına atandı.

Valilik beklerken Bulancak'a atanan Kaymakam Koç'un, AKP'lilerin ricası ve referansıyla onların yakınlarından oluşan 45 kişinin işe alınarak belediye bünyesindeki kamu hizmeti, park bahçe, temizlik, şoför, zabıta, fen işleri gibi birimlerde görevlendirdiği öğrenildi.

5 NİSAN'DA GÖREVİ BİTMESİNE RAĞMEN 15 NİSAN'A KADAR ALIM

Kaymakam Koç'un bununla da sınırlı kalmayıp resmi kayyumluk görev süresi 5 Nisan 2022'de bitmesine rağmen Diyarbakır'dan ayrılış yaptığı 15 Nisan'a kadar bu listeden 19 kişinin daha işe alınmalarına onay verdiği, 19 Nisan'da da Bulancak'taki görevine resmi olarak başladığı belirtildi.

Listede işe alınanlar arasında AKP Kayapınar Kadın Kolları Başkanı Elif Büyükçelik, Kayapınar Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Subaşı'nın yeğeni Aygül Subaşı, Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Kayhan ile AKP İl Başkan yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Fatih Kayhan'ın yeğeni Sedef Kayhan, hükümete yakınlığıyla bilinen Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman'ın kızı Elif Kahraman, AKP eski Gençlik Kolları üyesi Mücahit Eraslan'ın babası Mehmet Şah Eraslan da bulunuyor.

AKP'Lİ ÜÇ İSİM İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALIYOR

AKP Kadın Kolları Başkanı olan Elif Büyükçelik ile 5 yıldan beri Fen İşlerinde çalışan AKP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özoğlu, AKP'li Bağlar İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve aynı zamanda Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Erekli'nin belediye bünyesinde uzun zamandan beri personel oldukları halde mesai olgusuna düzenli riayet etmedikleri, ancak maaşlarını düzenli aldıkları ileri sürüldü.

Mesai saatlerini içeren 08.00-12.00-13.00-17.00 arasında kartlı otomasyon sisteminden düzenli biçimde günlük giriş ve çıkış yapmadıkları, bu durumun kamera kayıtlarıyla da sabit olduğu ifade edildi.

Aralarında çok sayıda üniversite mezunlarının da bulunduğu birçok kişinin belediyeye yaptıkları iş müracaatında, “Partiden referansın yoksa zor, birini bul” diyerek bırakılan CV'lerin işleme alınmadığı kaydedildi.

Kayapınar belediyesi son beş yıldan beri sıkça, mali değeri yüksek ihalelerin AKP'lilere peşkeş çekilmesi, konut sektöründeki müteahhitlerden ruhsat bedeli karşılığı fahiş rakamlarda vergi ve harçlar alınması, AKP'den referanslı bazı müteahhitlerin taşkın inşaat yapmalarına göz yumulması gibi birçok usulsüzlükle uzun süre gündemden düşmemiş, savcılığa şikâyet ve suç duyuruları olmuştu.

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