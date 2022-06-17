Kemal Kılıçdaroğlu: Gerçeklere tahammül edemiyorlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ'nün bugün "Bu yasa kabul edilirse dışarıda gazeteci kalmaz" başlığıyla manşetten duyurduğu haberi değerlendirdi: "Gerçeklere, eleştirilere tahammül edemiyorlar. Bunlar korkunun eseri. Zulmü artırıyorlar. Bunlar gidici."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“ARINÇ’LA TOKALAŞTIK”

*Bülent Arınç’la tokalaştık, hatta bir değil iki kez tokalaştık. Tokalaşırız tabii niye tokalaşmayalım. Farklı dünya görüşlerine sahip olsak da birbirimize saygılıyız.

*Siyasetçilere ders verir nitelikte bir konuşmaydı. Konuşmasında AK Parti yeni kurulduğunda ve iktidar olmadığında her toplantıya gittiklerini ısrarla ifade etti. Yeri geldiğinde itiraz ettiklerini ifade etti.

*Türk Demokrasi Vakfı gibi bir vakıf demokrasiyi konuşacaksak tartışacaksak herhalde AKP’li yöneticilerin de söyleyecek sözü olması lazım. Ama gelemiyorlar, oturamıyorlar, konuşamıyorlar. Çünkü baskı altındalar, bir kişinin baskısı altındalar.

*O nedenle kralın çıplak olduğunu, bir kişini AK Parti’yi sonlandırdığını, bitirdiğini ifade etti.

Bu ifade benim açımdan önemli aslında Türk demokrasisi için de son derece önemli bir açıklama.

SOSYAL MEDYA YASASI TEPKİSİ

*Gerçekleri dinlemeye tahammül edemiyorlar. Gerçekleri gazeteciler anlatıyor, politikacılar anlatıyor.

*Politikacıların dokunulmazlığı var, söylerler ama gazetecilere tahammül edemiyorlar. ‘Benim söylediklerimi yazacaksın’ gibi bir düşünce.

*Bunlar korkunun eseri. Zulmü arttırıyorlar her seferinde. Gerçeklere, muhalefete, eleştiriye tahammül edemiyorlar. Peki o zaman sen neden iktidar oldun?

*Ben her dediğini kabul mü edeceğim, onaylayacak mıyım? Bir ülkede demokrasinin varlık nedeni muhalefettir.

“HÜKÜMET GİDİCİ”

*Bunlar gidici, gidecekler zaten. Akaryakıta zammı kim yaptı? Sen yapıyorsun kardeşim. Dış güçler falan değil sarayın oligarkları.

*Bir tane adam koymuşsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başına. Ne söylediği, ne yaptığı belli değil. Gözlerine mi bakacağız, boyuna mı bakacağız, endamına mı bakacağız. Kardeşim sen dön bir benzin fiyatlarına bak, peynir fiyatlarına bak, domates-salatalık fiyatlarına bak. Bunların dünyadan haberleri yok.

“BU ATAMALAR BAŞTAN SAKAT”

*Bir güreşçinin banka yönetim kurulunda ne işi var? Bu güreşçi kime, nasıl kredi verecek? Bir arkeoloğun Merkez Bankası’nda ne işi var? Bu atamalar baştan sakat.

*Bir kişinin egosuyla Türkiye Cumhuriyeti devleti yönetiliyor. Hastanesi olmayan ordu olur mu?

*TSK’nın hastanesi, sağlık kuruluşları yok. Askeri hastaneler vardı. Geldi, ‘Ben kapatıyorum’ dedi, kapattı. Kim sana kapat dedi? Hangi gerekçeyle kapattın.

ERDOĞAN’A ADAYLIK YANITI

*Telaş, çekiniyor. Yüreğin varsa diyor, cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırısın senin televizyon kanalların var, orada çıkarsın karşıma oturur hesaplaşırız ben de sana cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım.

*Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma, dışarıdan niye gazel okuyor. Devletin bütün bilgileri senin elinde.

*Haksızlık yaptıysak çıkarsın beni mat edersin. Yapamaz, cesaret edemez, çünkü kirli birisi. Benim ne soracağımı gayet iyi biliyor. 10 tane soru sordum. 128 milyar doları kime sattın? Ben tek geleceğim, kimi istiyorsan yanına al.

*Çıkamaz, temiz adam değil, cesaret edemez. Ben kimseye hakaret etmem. benim düşüncem varsa efendi gibi açıklarım ama o hakaret ederek… Çünkü bilgi yok, yönetim gücünü kaybetmiş durumda.

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