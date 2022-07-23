Kemal Kılıçdaroğlu: Lozan’ın bayram olması için kanun teklifi vereceğiz

Bursa'da Rumeli-Balkan kökenli vatandaşlara buluşma programına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Hepinize söz veriyorum. Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan’ın bir bayram olmasının kabul edilmesi olacak" açıklamasında bulundu.

Halil ATAŞ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Görükle Kültür Merkezi’nde düzenlenen Büyük Mübadil Buluşması'nda Rumeli – Balkan kökenli vatadaşlar ile bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşların sorularını ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Nilüfer Belediyesi tarafından Görükle İpek Spor Sahası'nda gerçekleştirilen Rumeli-Balkan vatandaşlar ile buluşma programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, “Tek bir arzum var, Türkiye coğrafyasının barış içinde yaşaması. Tek bir arzum var, sadece ülkemizde değil, bütün bölgemizde dünyada barışın olması. Mustafa Kemal'in arzusu buydu. O bunun için mücadele etti. O, savaş meydanlarının kahramınıydı ama savaş meydanlarından sonra barışın da kahramanıydı. Barışı savundu her yerde. Savaşın bütün acımasızlığına yaşamı boyunca tanık olmuştu” ifadelerini kullandı.

“MECLİS AÇILDIĞINDA VERECEĞİMİZ İLK KANUN TEKLİFİ LOZAN İLE İLGİLİ”

Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının 99. yıl dönümünden bir gün önce, Lozan ile ilgili mesajlar veren CHP lideri, “Lozan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tapu senedidir. Lozan'ı eleştirenler var. Eleştirenler, Türkiye'yi bilmiyor. Lozan'ı eleştirenler Türkiye'yi, cumhuriyeti, demokrasiyi sevmiyor” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, “Bizler Lozan'ın büyüklüğünü evlatlarımıza anlatmalıyız. Gençlerimize anlatmalıyız. Lozan'ın bir bayram olması gerektiği ifade edildi. Hepinize söz veriyorum. Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın bir bayram olmasının kabul edilmesinin kanun teklifi olacak” açıklamasında bulundu.

“MÜLTECİLERİ GERİ GÖNDERECEĞİM”

Mülteci konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, “Size sözüm söz. Irkçılık yapmadan ama bütün mültecileri kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğim. Kendi ülkelerinde yaşayacaklar. Irkçılık yapmıyorum. Onların da birer insan olduğunu biliyorum. Onların da barış içinde, huzur içinde kendi ülkelerinde yaşamaları gerektiğini biliyorum. O nedenle önce barışı sağlayacağız. Yollarını, hastanelerini yapacağız. İstihdam alanlarını yaratacağız ve kendi ülkelerinde barış içinde yaşayacaklar” dedi.

“BİZE KATILIN”

Balkan göçmenlerine seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bütün Balkan göçmenlerinden istirhamımdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geleceksiniz. Bize katılacaksınız. Oy vereceksiniz ve beraber yürüyeceğiz. Beraber mücadele edeceğiz. Bu mücadele hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir, haksızlıkları sonlandırma mücadelesidir. Mustafa Kemal'in hemşehrisi olmak kolay değildir, sıradan bir olay değildir. Onun kültürünü, onun ideallerini yaşatmaktır….Daha itibarlı bir Türkiye istiyorsanız Bize katılın. Hak, hukuk, adalet istiyorsanız bize katılın” şeklinde konuştu.

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