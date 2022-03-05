Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunu çözme konusunda iddialıyım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu salonda bugün Türkiye'nin aslında en temel sorunlarından birini çözmek için bir araya geldik. Sorunu çözme konusunda iddialı olduğumu dile getirebilirim. Çünkü iddiamın kaynağını sorunu yaşamaktan dinlemekten geçiyor" diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun satırbaşları şöyle:

*Bu salonda bugün Türkiye’nin aslında en temel sorunlarından birini çözmek için bir araya geldik. Sorunu çözme konusunda iddialı olduğumu dile getirebilirim.

*Çünkü iddiamın kaynağını sorunu yaşamaktan dinlemekten geçiyor. Eğer o sorunu yaşayanı dinlerseniz o sorunun çözümünü de çok rahat bulursunuz.

*Bizim Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dediğimiz modelin içinde bir şey daha var. Yasalar görüşülmeden önce hazırlanan taslaklar, öneriler ilgili meslek kuruluşlarıyla, STK’lar ile görüşülür.

*Sonra olay komisyona geldiğinde yine STK’lar, meslek kuruluşları davet edilir. Hazırlanan tasarı görüşülmeye başlanmadan önce o kuruluşların yetkililerine söz hakkı verilir, görüşlerini aktarırlar. Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız.

*Bir sorunlar yumağı var ama sorunları çözme konusunda kararlı bir irade koyarsak sorunları çözeriz.

*Sorunları çözme konusunda kararlı iradeyi kim ortaya koyacak? Sorunun çözülmesi bir genelge, bir yönetmelik ile olacaksa o konuda sorumlu olan kurumun başındaki bakandır.

*Sorunun kaynağı parlamentodan çıkacak bir yasa ise o zaman bakanlık ve parlamento olmaktır.

*Sağlık sorunu Cumhuriyet’in kuruluşundan beri var, bundan sonra da olacaktır. Bir sorunu çözersiniz başka bir sorun çıkar.

*Teknolojide bir gelişme olur başka bir sorun çıkar. Sağlık sorunları nedir diye akşam gireyim bakayım dedim. 26 milyondan fazla içerik var. Demek ki gerçekten ciddi bir sorunla karşı karşıyayız.

* Bildiğim kadarıyla, 6 temel sorun alanı belirledim. Birincisi sağlık çalışanları, sizin sorunlarınız çözülmeden diğerleri çözülemez.

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