Kılıçdaroğlu’ndan Canan Kaftancıoğlu kararına tepki: Erdoğan sen ikiyüzlüsün, zorba ve manipülatörsün

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı. Karara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sen ikiyüzlüsün, zorba, manipülatörsün" dedi. Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta Bursa'da yapılacak mitingin İstanbul'da olacağını da söyledi.

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Canan Kaftancıoğlu’na hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesi kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine, İstanbul İl Başkanlığı’na gitme çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Yönetenlere, yönetene ve Erdoğan’a sesleniyorum. Sen ikiyüzlüsün, sen zorbasın, sen diktatörsün. Zulmün artık son buluyor. Zorbalığı, küstahlığı artık son buluyor. Yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu insanlarımızın gürültüsüdür. Bu emeklilerimizin gürültüsüdür.

“ZALİMİN ZULMÜ KARŞISINDA ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

* Geleceğini çaldığın bu kızgın insanların sesini duyuyor musun? Özgürlüğü şarkısını söyleyenlerin sesini duyuyor musun?

* Erdoğan biz görev aldığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, huzur ve sükunetin bu ülkeye geleceğini biliyoruz. Bütün acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Sen sırça köşkte yaşayacaksın, biz omuz omuza yürüyeceğiz.

* Hiç endişe etmeyin, zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek.

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