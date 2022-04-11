Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki: Şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medyadan kuruluş yıldönümünü kutladığı Göç İdaresi Başkanlığı'na sert eleştirilerde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Göç İradesi Başkanlığı’nın “Her İnsan Bir Göç, Her Göç Bir İnsan” ifadeleriyle paylaşılan kuruluş yıl dönümü mesajına tepki gösterdi…

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü!

* Göç İdaresi’ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde.

Milletimiz adına Göç İdaresi’ne soruyorum:

1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu?

2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz?

3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?

* Göç İdaresi’nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın!

Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi’ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde. pic.twitter.com/FwOpmB2UO2 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 11, 2022

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