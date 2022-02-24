Kemal Kılıçdaroğlu’ndan iktidara ‘Montrö’ çıkışı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye, güvenliği açısından Montrö'ye sadık kalmalıdır" açıklamasında bulundu. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Denizli ve İstanbul programlarını yarıda keserek Ankara’ya dönecek, CHP MYK'sının olağanüstü toplayacak.

Selami AYDIN

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Denizli’de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK Temsilcileri, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuştu.

Programını yarıda keserek Ankara’ya döneceğini ve parti yönetimini toplayacağını belirten Kılıçdaroğlu, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri operasyona ilişkin uyarılarda bulundu, şu ifadeleri kullandı:

“DİKKATLE İZLENMESİ GEREKEN BİR TABLO”

*Avrupa’nın göbeğinde, nükleer güce sahip olan bir devletin bir başka ülkeye bir şekliyle girmiş olması, silahlı kuvvetlerini oraya sokmuş olması ve dünyanın bunu sadece seyretmiş olması hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablo.

*Rusya ile olan ilişkilerimiz; ekonomide, turizmde, doğalgazda bir ülkeye bu kadar bağlı olmamızın ortaya çıkaracağı faturayı hepimizin bilmesi lazım.

*Ta 2019 yılından bu yana uyarıyorum hükümeti. Bir ülkenin ekonomisini bir başka ülkeye bu kadar fazla bağımlı kılamazsınız. 2019, 2022… Ben söyledim, ben dinledim. Bir de kitap çıkardık. Kitap çıkardık ki tarihe not düşelim diye.

“BÜTÜN DÜNYA SEYREDİYOR”

*Nükleer güce sahip olan bir ülke, nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye silahlı kuvvetlerini sokuyor.

* Avrupa’nın göbeğinde yapıyor ve bütün dünya seyrediyor. Türkiye ne yapacak? Güvenlik zirvesi toplanıyor.

* Akşama kadar Denizli’de olacaktım, diğer programlar da vardı, bu toplantıdan sonra o programları iptal etmek zorunda kaldım.

*Bu toplantıdan sonra Ankara’ya dönmek zorundayım. Güvenlik zirvesinden sonra TBMM’yi acilen toplayın. TBMM açık mı, kapalı mı neyse bilgi verin.

“SON DERECE STRATEJİK BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ”

* Ülkemiz açısından son derece stratejik bir süreci yaşıyoruz. Sorunlu bir süreci yaşıyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki turist göndermediği zaman perişan oluyoruz.

*Doğalgaz göndermediği zaman perişan oluyoruz. Buğday alamazsak ne olacak? Rusya ve Ukrayna en çok buğday ithal ettiğimiz iki ülke.

*Normalde sağlıklı işleyen bir demokrasi içinde bir siyasal iktidar ülkeyi yönetirken bir başka ülkeye ekonomik açıdan bu kadar bağımlı bir süreci yaşatmazdı, yaşatmaması lazımdı.

“YÜZDE 60-70 BAĞIMLI OLABİLİR Mİ?”

Bir ülke başka bir ülkeye sadece enerji alanında yüzde 60 bağımlı olabilir mi? Yüzde 70 bağımlı olabilir mi?

*Söylerken içim acıyor. Nükleer santralle birlikte bu rakam daha da büyüyecek. Dünyanın en pahalı elektriğini alacağız.

“ATILACAK YANLIŞ ADIMIN FATURASI AĞIR OLUR”

*Montrö Anlaşması’na Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sadık kalması lazım. Baskı altında kalmaması lazım.

*Türkiye’nin güvenliği açısından Montö Sözleşmesi çok önemlidir. Ona bağlı kalmak, sağdık kalmak da çok önemlidir.

*Birilerinin telkiniyle Montrö Antlaşması farklı uygulanmamalıdır. Bu konuda da hükümetin dikkatini çekiyoruz. Atılacak her yanlış adımın bize faturası ağır olur.

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