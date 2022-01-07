Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘İmamoğlu’ açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu,"İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bunların tamamının haksız olduğunu biliyor ama unuttukları bir şey var. Bu ülkenin insanının ferasetine, vicdanına güveniyorum" diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

* İBB Başkanımıza yönelik olarak yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bu suçlamaların tamamının haksız olduğunu biliyor.

* Ama unuttukları bir şey var: Bu ülkenin insanının ferasetine güveniyorum. Vicdanına güveniyorum. İBB'yi kazandığımız zaman 13 bin küsur oy farkı ile alınmıştı.

“BÜTÜN DÜNYA BU SUÇLAMALARIN HAKSIZ OLDUĞUNU BİLİYOR”

* Mahallelere yapılan baskınlar, evlere yapılan baskınlar, televizyonlardaki haberler, seçim kurulları, bilmem neler… Sanki bir şeyler olmuş… Diyordu ya… Garip bir yapılanma içinde, ‘Nasıl İstanbul'u geri alabiliriz?' diye özel çabalar harcandı.

* Ama ben şunu söyledim parti meclisinde: Ben bu ülkenin insanının ferasetine güveniyorum.

* Bu ülkenin insanı haksızlığa tahammül edemez. Bu ülkenin insanının vicdanında adalet duygusu vardır ve adaletin de zedelenmesini istemez.

“BİZ DOĞRU DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

* İkinci kez seçim oldu, 13 binlik fark, 800 bine çıktı. Demek ki doğruyu yaptığımız zaman, doğrunun arkasında koştuğumuz zaman bütün engelleri aşabiliriz.

*Rahmetli babamın güzel bir vasiyeti vardı: ‘Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur' diye. Biz doğru durmaya devam edeceğiz.

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