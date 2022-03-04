Kemal Özkiraz gözaltına alındı
Avrasya Araştırma şirketinin sahibi Kemal Özkiraz, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.
Kemal Özkiraz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Sabiha Gökçen Havalimanında gözaltına alındığını duyurdu. Havalimanı polisince gözaltına alınan Özkiraz'ın Bakırköy Adliyesindeki bir hakaret başvurusu sebebiyle aranması olduğu öğrenildi.
“Sesli ve görüntülü haberleşme kanalları üzerinden hakaret” suçlamasıyla açılan davada ifade vermediği için hakkında aranma kararı çıkarıldığı öğrenilen Özkiraz'ın tutanak işlemlerinin ardından adliyeye gönderileceği belirtildi.
Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.