KESK’in Ankara’daki ‘Adalet Nöbeti’ne polis müdahalesi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK), Ankara'daki 'Adalet Nöbeti'ne polis müdahale etti.

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ‘Adalet Nöbeti’ için Ankara’daki KESK Genel Merkezi'nde toplandı. Açıklama yapmak için dışarı çıkıldığı sırada KESK üyeleri, polis engeliyle karşılaştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Konuya ilişkin KESK’in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “Adalet Nöbeti eylemimiz için yapmak istediğimiz basın açıklaması polis şiddetiyle engellendi. Konfederasyon binamızın olduğu apartmanın girişi tamamen kapatıldı.

* Adalet nöbetimiz yaşanan hukuksuzluğu, adaletsizliği, polis şiddetini temel hak ve özgürlüklerin yok edilişini bir kez daha gözler önüne serdi.

* Abluka derhal kaldırılmalı, basın açıklaması yapmamız engellenmemelidir.”

CHP’DEN TEPKİ

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, polisin KESK üyelerine müdahalesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kaya, “KESK’in başlattığı Adalet Nöbeti ve basın açıklaması polis şiddetiyle engelleniyor. Hak, hukuk, adalet için mücadele eden kamu emekçilerine şiddet uygulanması; demokratik haklarının engellenmesi suçtur” dedi.

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