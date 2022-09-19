Kılıçdaroğlu 6’lı masayla ilgili net mesaj verdi

Millet İttifakı olarak 6 ay içinde ülkedeki insanlara nefes aldıracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sizden tek isteğim var sakın moralinizi bozmayın. Bu ülkenin çiftçisinin, emeklisinin, EYT'lisinin, çalışanların, şiddet gören kadınların, haksızlığa uğrayan kim varsa, oy versin ya da vermesin yanında duracağım" dedi. Kılıçdaroğlu, 6'lı masayla ilgili de net mesaj verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Malatya’da partisinin yeni hizmet binasının açılışında konuştu.

“SİZİN HAYALLERİNİZ BENİM HEDEFİM OLACAK”

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, “Gençler benim umudum sizsiniz. Türkiye'nin kaderini 7,5 milyon genç belirleyecek. İlk kez sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. 7,5 milyon genç, umudum olan genç, Türkiye'nin umudu olan gençler, sizin hayalleriniz benim hedefim olacak. Sizin bütün hayallerinizi gerçekleştirmek de bay Kemal'in görevi olacak.” dedi.

“BİZİ BİR ARAYA GETİREN TÜRKİYE’NİN SORUNLARIDIR”

Altılı masaya vurgu yapan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti;

“Konuşurken 13. cumhurbaşkanı ile ilgili bir vurgu yaptım. Herkesin çok iyi bilmesini isterim. 6 lider bir aradayız. 6 partinin başkanı bir aradayız. Bizi bir araya getiren Türkiye’nin sorunlarıdır. Türkiye’nin meseleleridir. Hangi yaştan ve hangi partiden olursak olalım Türkiye’nin iyi gitmediğini görüyoruz. Bir sorunumuz var. Bir beka sorunumuz var. Türkiye’nin bunu aşması lazım. Ve Türkiye bunu akılla aşması lazım. Bilgi ile aşması, birikimle aşması, kucaklaşarak aşması lazım. Sorunları aşmak için kavga değil, kucaklaşmamız gerekiyor. Bugüne kadar ayrıştırdılar, kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden ayrıştırdılar.”

“BENİM BU MİLLETE SÖZÜM VAR”

“Benim bu millete sözüm var” diyen Kılıçdaroğlu, “İnancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun benim başımın üstüne… Benim derdim, o insan bu memlekette huzur içinde yaşıyor mu? Bu memleketin caddelerinde, sokaklarında, parklarında otururken güler yüzlü oturuyor mu? İşi var mı, kazanıyor mu, sofrası bereketli mi? Benim derdim bu. Bu dert hepimizin ortak derdi. Bu derdi çözmek için 6 lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz. Bunun da farkındayız. Ama demokrasi aşkımız aynıdır, insan sevgimiz aynıdır. Bu ülkede adalet yok. Adaleti getireceğiz. Bunun kararlılığını vurguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİYİ TOPRAĞA, ARAZİYE KÜSTÜRÜRSENİZ, 85 MİLYON İNSAN AÇ KALIR”

Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede, birilerine dünyanın parası dolar bazında aktarılırken, fakir fukara ekmek parası bulamıyor. Bu ülkede birileri saraylarda gezerken, yatlarıyla gezerken, ÖTV'siz KDV'siz mazot alırken, siz çiftçiye ÖTV'li, KDV'li mazotu satamazsınız. Onlara eğer satacaksanız ÖTV'siz, KDV'siz mazot vermek zorundasınız. Ucuz vermek zorundasınız. O üretiyor, alın teri döküyor. Onun kazanması lazım. Çiftçiyi toprağa, araziye küstüremezsiniz. Küstürürseniz, 85 milyon insan aç kalır.” dedi.

“BERABER OLACAĞIZ, BİRLİK OLACAĞIZ, ÜLKEYİ BÜYÜTECEĞİZ, KALKINDIRACAĞIZ”

Türkiye'nin üretimden koptuğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Et, canlı hayvan, mercimek, nohut, buğday, yulaf, ay çiçeği, ay çiçeği yağı dışarıdan geliyor, peki içeridekiler, peki çiftçi? Bu insan niye kazanmıyor? Neden insanları küstürdük. Neden Türkiye üretimden koptu. Bunların tamamını 6 lider olarak düşünüyoruz. Ve Türkiye'yi kavga etmeden barış için içinde huzur içinde aydınlığa çıkaracağız. Kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, beraber olacağız, birlik olacağız, ülkeyi büyüteceğiz, kalkındıracağız.” şeklinde konuştu.

“DOLAR, EURO DİLENMEK İÇİN ÜLKE ÜLKE GEZERSENİZ DEĞERİNİZ OLMAZ”

Kılıçdaroğlu, “Kuru kuruya dünyaya meydan okumanın hiçbir anlamı yok. Meydan okumanın yolu ekonomik olarak güçlü olmaktan geçer. Ekonominiz güçlüyse zaten kimse size bir şey diyemez. Ama ekonominiz zayıfsa, dolar, euro dilenmek için ülke ülke gezerseniz değeriniz olmaz” dedi.

“MİLLET İTTİFAKI OLARAK 6 AY İÇİNDE İNSANLARA NEFES ALDIRACAĞIZ”

Millet İttifakı olarak 6 ay içinde ülkedeki insanlara nefes aldıracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gençler yurt dışına gitmek istiyorlar. Neden bu insanlar kendi ülkelerinden çalışmasınlar? Bunu yapacağız. Sizden tek isteğim var sakın moralinizi bozmayın. Bu ülkenin çiftçisinin, emeklisinin, EYT’lisinin, çalışanların, şiddet gören kadınların, haksızlığa uğrayan kim varsa, oy versin ya da vermesin yanında duracağım. Devletin dini adalettir. Adaleti olmayan bir devleti yaşama şansı yoktur. Onu da getireceğiz. . Unutmayın geliyor gelmekte olan. TMO hala fiyat belirlemedi. Şu fiyatı belirleyin de Malatya rahat nefes alsın.” ifadelerini kullandı.

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