Kılıçdaroğlu: AKP milletvekillerinin dünyadan haberi yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk belgeleriyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın imzası bulunan belgeyle ilgili 3 grup başkanvekilimiz önümüzdeki hafta basın toplantısı yapacaklar. Bu belgeler Meclis Genel Kurulu'nda da indirilecek çünkü AK Parti milletvekillerinin de bunu bilme hakkı var. Onların dünyadan haberi yok" dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekildi” demişti.

Belgelerle ilgili detayları da anlatan Kılıçdaroğlu’na dün katıldığı televizyon programında cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, böyle bir belgenin olmadığını söylemişti.

Bugünse Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu ve 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

“AK PARTİLİ VEKİLLERİN DÜNYADAN HABERİ YOK”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Halk TV’de katıldığı programda belgelerle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın imzası bulunan belgeyle ilgili 3 grup başkanvekilimiz önümüzdeki hafta basın toplantısı yapacaklar. Bu belgeler Meclis Genel Kurulu’nda da indirilecek çünkü AK Parti milletvekillerinin de bunu bilme hakkı var. Onların dünyadan haberi yok” dedi.

“ERDOĞAN’A DAHA ÇOK SÜRPRİZİM VAR”

Erdoğan’a yeni sürprizleri olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Ben o yayında Erdoğan’ın imzası olduğu iki belge gösterdim. Erdoğan’a daha çok sürprizim var. Öyle tazminat davası açtım Kılıçdaroğlu susacak, yemezler. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım. Onların parayla işi var benim çok şükür karnım doyuyor, parayla işim yok. Ben onlar gibi değilim, hesabını sorarım” dedi.

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