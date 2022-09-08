Kılıçdaroğlu: Alo holdinglerin medyası bana ders vermeyi bıraksın

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklama... Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri, "Alo holdinglerin medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

BİR ANDA MUHALİF YAZAR OLDULAR

– Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.

– Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.

ATEŞ OLSA CÜRMÜ KADAR YER YAKARLAR

– Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, “Alo Holdinglerin” medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline.

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