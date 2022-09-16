Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’yla ilgili söylentileri yalanladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Altılı Masa liderleri arasında ihtilaf yaşandığı iddiasına yanıt verdi.

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İstanbul Silivri’de, Seymen Köyü’ndeki çiftçilerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa liderleri arasında ihtilaf çıktığı yönündeki haberleri yalanladı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Sizden sadece bir şey istiyorum, istirham ediyorum. Televizyonlar, gazeteler, şunlar, bunlar… Yok ihtilaf çıktı, yok kavga çıktı, yok öyle oldu, yok böyle oldu… Bunların hiçbirisine inanmayın. Her birimiz Türkiye’nin geleceği için endişe taşıyoruz ve bu endişelerin gidermeye çalışıyoruz.

HERKESİN ÜRETMESİ LAZIM

– Vatandaşlar arasında hiçbir şekilde ayrım yapmadan, herkesin düşünce özgürlüğünü, ekonomik güvencesini sağlama imkanımız var. Bunları yapacağız. Herkesin üretmesi, çalışması lazım. Herkesin alın terine değer verilmesi lazım. Alın terine değer vermeyen bir ülkenin büyüme şansı yoktur. Öbür türlü Türkiye geriye gider.

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