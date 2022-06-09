Kılıçdaroğlu: Birisi ‘Fiyatlar düşecek’ diyorsa bilin ki zam gelecek!

Ordu'da konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik krizle ilgili sert eleştirilerde bulundu: Birisi 'Fiyatlar düşecek' diyorsa bilin ki zam gelecek. 'Enflasyon düşecek' diyorsa bilin ki yükselecek. 'Faiz düşecek' diyorlar, bilin ki artacak. Çünkü yönetemiyorlar.

İsmail AKDUMAN

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Ordu’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Fındık ve bal deyince aklımıza Ordu geliyor. Az önce fındık bahçesine gittiğimde orda bir üretici anlattı. 150 milyarlık bir sektöre fındık satıyoruz. 150 milyar dolarlık bir sektörden biz fındık üreticileri olarak ne kadar kazanıyoruz? 1.5-2 milyar dolar. Biz fındık üretiminde dünyada birinci sıradayken neden ve hangi gerekçelerle biz neredeyse fındık bahçelerini terk eder noktaya geldik?

DEVLETİN DESTEK VERMESİ LAZIM

– Biz nasıl oluyor da şimdi fındık bahçelerimizi uluslararası tekellere teslim eder noktaya geldik, kim yaptı bunu? Sorumlusu siyaset kurumu. Devletin destek vermesi lazım. Fındık çevreyi de kirletmiyor. Allah’ın verdiği bir nimet. Nasıl oluyor da fındık üreticisi perişan halde? Sorumlusu siyaset kurumudur. Siz dünyada bir numaraysanız fiyatı belirlersiniz bütün dünya buna uyar ama siz dünyada bir numara olduğunuz halde başkaları fiyat belirliyorsa orada sorunumuz var demektir.

14 YILDIR AYNI FİYAT

– Fındığı katma değeri yüksek ürüne dönüştürmemiz lazım. Teşvik ediliyor, 14 yıldır aynı fiyat. Bu teşvik midir? Teşvik edilmesi lazım. Çiftçi kayıt sistemine göre 43 ilde 735 bin hektarlık alanda 400 bin fındık üreticisi var. Bunların tamamının TBMM’de görüşülmesi için önergeler verildi CHP tarafından fakat fındık üreticisinin sorunlarının TBMM’de tartışılmasını AKP ve MHP reddetti. Görüşülse de görüşülmese de iktidarımızda göreceksiniz, fındık üreticisi hak ettiği geliri mutlaka alacaktır.

MİLLETİN SIRTINA YIKIYORLAR

– Milyar dolarlık ihale yapıyorsunuz. Çağırıyorsunuz dostunuzu, partinize yardım edeni, “Sana bu ihaleyi verdim” diyorsun. Adrese teslim iş yapıyorsun. Adam “Param yok” diyor. “Git dışarıdan borç al, ben garanti olacağım” diyor. Bir de dolar ve Euro bazında gelir garantisi veriyorsun. ABD’deki enflasyonu da bu milletin sırtına yıkıyorlar.

– İktidar değişir birisi gelir bizden hesap sorar diye yetkili mahkemeleri İngiliz mahkemeleri yapıyorlar. Bunların hepsi sözleşmelerde var. Ordulu kardeşlerime söz veriyorum. Bu haksızlığı ve adaletsizliği çözmezsem, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin burnundan fitil fitil getirmezsem, niye siyaset yapıyorum ben?

SİZ KİM, MİLLİYETÇİLİK KİM?

– Kur Korumalı Mevduat diyorlar. “Vatandaş neden bankada dolar tutuyor?” diyorlar. Kardeşim devleti yöneten kişi olarak sen kendi vatandaşından dolarla borçlanıyorsun. Türk Lirası’nı erittin, pula döndürdün. En rahatsız olduğum da bunları yapanların milliyetçi geçinmesi. Siz kim milliyetçilik kim?

MAYISTA 19 MİLYAR FAİZ ÖDENDİ

– Milliyetçilik, kendi parasını, kendi halkını, kendi insanını , kendi bayrağını, vatanını savunan insan demektir. Benim bilginim milliyetçilik budur. Milliyetçilik edebiyatı yapıp gidip de birilerinin kapılarında dilenen adam olur mu Allah aşkına?. Bu ülke milli kurtuluş savaşını verdi. Osmanlı’nın dünya kadar borcunu ödedi. Bu ülkeyi fabrikalarla, demiryollarıyla donattı. Kimseye el avuç açmadı. Yumurta satarak şeker fabrikaları kurdular. 11 şeker fabrikasını 10 milyar dolara sattılar. Sadece mayıs ayı içinde ödenen faiz 19 milyar lira. Memleketi tefecilere teslim ettiler.

FERİŞTAHINIZ GELSE ASLA KORKMAYIZ

– Liyakatin olmadığı devlet yıpranır ve devlet çürümeye başlar. Ben bürokratlara neden çağrı yaptım? “Yanlışın altına imza atmayın” diye söyledim. Bana “Niye tehdit ediyorsun?” diye kızıyorlar. Tehdit etmiyorum, “Yasalara, kanuna, adalete uyun” diyorum. “Yanlışa uymayın” diyorum. Yanlış yaparsanız yarın bunların hepsi gider sen orda kalırsın. Sen hesap vermek zorunda kalırsın. Baskı kuruyorlar. Tazminat davaları açıyorlar. Sanıyorlar ki ben bunlardan çekineceğim, korkacağım. Sizin feriştahınız gelse asla korkmayız. Rahmetli babamın nasihati vardır, “Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur” diye. Biz doğru duracağız.

BİRİKİMLİ İNSANLAR BİR KÖŞEYE ATILDI

– Bu memlekete 6 ayda nefes aldırırız. Her şeyimiz var. Birikimli insanlar bir köşeye atılmış. Fiyat istikrarı diyoruz. Fiyat istikrarından Merkez Bankası sorumlu. Merkez Bankası Başkanı ne yapıyor? “Faizi düşüreceğiz” diyorlar. Tam tersi. Beylerin ne yaptığını biz çok iyi biliyoruz. Birisi “Fiyatlar düşecek” diyorsa bilin ki zam gelecek. “Enflasyon düşecek” diyorsa bilin ki yükseliyor. “Faiz düşecek” diyorlar, bilin ki artacak. Çünkü yönetemiyorlar.

RÜŞVET ALAN ADAMDAN BÜYÜKELÇİ OLUR MU?

– Rüşvet alan adamdan büyükelçi olur mu? Ülkücü, milliyetçi olarak kendisini tanımlayan kardeşlerime de sesleniyorum. Eğer ülkücülükse, eğer milliyetçilikse ben asla rüşvet alan birisinin kendi arabasında Türk Bayrağı taşımasını kabul edemem. Toparlanmamız lazım. Çok sorunumuz var ama bütün bu sorular çözülebilir. Dinamik bir yapımız var.

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