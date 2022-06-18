Kılıçdaroğlu: Birlikte mücadele edeceğiz… Var mısınız?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Adaleti savunuyorsanız bize katılın. İşsizliğe, yoksulluğa karşıysanız bize katılın. Helal lokma yemek istiyorsanız bize katılın. Birlikte mücadele edeceğiz. Var mısınız? Katıldığınız andan itibaren seller gibi akacağız. Güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de partisinin Üye Katılım Töreni’ne katıldı.

“ANCA VE KANCA BERABER OLACAĞIZ”

“Karamsarlığa kapılmaya hakkımız yok” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Madem ki Milli Kurtuluş Savaşı’nı verdik, madem ki en zor koşullarda bu ülkeye bağımsızlığı getirdik, madem ki en zor koşullarda mandayı reddettik; o zaman şimdi Cumhuriyetin ikinci yüzyılına hazırlanırken beraber mücadele edeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz, anca ve kanca beraber olacağız bu ülkeye huzuru, barışı, kardeşliği getirinceye kadar.

“SİYASETİ HALK İÇİN YAPIYORUZ, OLİGARKLAR İÇİN DEĞİL”

TÜİK’in önüne; işçinin, memurun, mekelinin, dul ve yetimin hakkını savunmak için gittik. Eğer işçinin, memurun, emeklinin, dul ve yetimin hakkını savunmazsanız ‘o zaman niçin siyaset yapıyorsunuz?’ sorusunu soracağız. Biz siyaseti halk için yapıyoruz, oligarklar için, saray beslemeleri için, bir avuç yandaş için değil.

“OTURUP DÜŞÜNMEMİZ LAZIM”

*Birlikte çalışacağız. Ta ki en son evladımız da huzur içinde yatağa yattığı zaman. Anne huzur içinde evladını okula gönderdiği zaman.

*Bütün haksızlıklara karşı mücadele edeceğiz. Üniversiteyi bitirmiş, doktora yapmış, hala iş arıyor, bulamıyor. Birileri beş yerden, altı yerden maaş alırken birileri iş bulamıyorsa oturup düşünmemiz lazım.

“BENİM TEMEL GÖREVİM”

*Hiç kimse endişe etmesin. Hakkı, hukuku ve adaleti savunuyorsak; haktan, hukuktan ve adaletten yanaysak, beşli çetelerden fakirin fukaranın hakkını sormak benim temel görevim olacaktır ve bu görevi yaparken en büyük destekçim sizler olacaksınız. Bu ülkenin insanları olacak.

“EN BÜYÜK GÜCÜM BU ÜLKENİN HALKI”

*Ülkemizde milyonlarca kişi işsizken, anneler babalar, ‘evlatlarım nasıl iş bulur?’ diye yakınırken eğer siz milyonlarca göçmene kapıları açıyorsanız, Türkiye’nin sınırlarını yol geçen hanına döndürüyorsanız buna karşı durma Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir.

*Hepimizin görevidir. ‘Sınır namustur’ yazar bütün sınırlarda. Sınır namussa nasıl oluyor da yol geçen hanına dönüyor? Nasıl oluyor da uyuşturucu baronları rahatlıkla gidip gelebiliyor?

*Gazeteci hapiste, yazarı, çizeri hapiste, avukatı hapiste, 90 yaşında, 80 yaşında olanlar hapiste; uyuşturucu baronları dışarıda. O uyuşturucu baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım. En büyük gücüm bu ülkenin halkı.

“VAR MISINIZ?”

*Adaleti savunuyorsanız bize katılın. İşsizliğe, yoksulluğa karşıysanız bize katılın. Helal lokma yemek istiyorsanız bize katılın.

*Alın terine değer vermek istiyorsanız, alın terinden yanaysanız, çiftçiden, üreticiden yanaysanız bize katılın. Birlikte mücadele edeceğiz.

*İkinci yüzyılda Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Var mısınız? Katıldığınız andan itibaren seller gibi akacağız. Güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz.

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