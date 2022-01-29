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Kılıçdaroğlu bürokratlara seslendi: Başınıza aynısı gelecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara seslenerek, "Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz!" dedi.

Yayınlanma: 12:52 - 29 Ocak 2022 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu bürokratlara seslendi: Başınıza aynısı gelecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu, TÜİK başkanının değişmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bürokratlara seslendi.

“BAŞINIZA AYNISI GELECEK”

Kılıçdaroğlu, “Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz!” paylaşımında bulundu.

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