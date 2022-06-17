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Kılıçdaroğlu çiftçi kadınların isyanını paylaştı: Erdoğan, Kirişci, Nebati utan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı İzmir Çiftçi Buluşması'nda konuşan çiftçi kadınların isyanını sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi etiketleyerek 'utan' tepkisini gösteren Kılıçdaroğlu, paylaşımında 'Zalimlerinİktidarı' etiketini de kullandı.

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