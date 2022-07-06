Kılıçdaroğlu: Askerlere karşı kurulan kumpasın hesabını soracağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Balyoz ve Ergenekon davalarında tutuklanan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Devletin onlara özür borcu var. Her ne kadar bir terör örgütüyle işbirliği yapılıp bu kumpas kurulduysa da bugün 3 veya 5 kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız" diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz ve Ergenekon davalarında tutuklanan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

*İnsanların mağdur edildiğini biliyoruz. Askerlerimize de geçmişte kumpas kurularak, onların mağdur edildiğini, uzun süre hapiste tutulduğunu, evlerinin basıldığını, ellerine kelepçe takıldığını ve daha sonra hapisten çıktılar ama onlara yapılan haksızlıkların bir şekliyle telafi edilmesi lazım.

*Benim helalleşme dediğim budur. Devletin onlarla helalleşmesi lazım. Deniz Kutluk da bunlardan bir tanesi. Evi basıldı. Eşi, çocukları mağdur edildi. Sadece kendisi değil ailesi de mağdur edildi.

*Aile, bazen karakollara, bazen hapishaneye, bazen hastaneye gidip gelerek ve büyük bir dramı yaşayarak adaleti bekledi bu insanlar.

*Kendisinin ve ailesinin uğradığı mağduriyetin, haksızlığın telafi edilmesi lazım. Devletin bunlarla helalleşmesi lazım.

*Biz iktidarımızda bu ve benzeri ailelerle nasıl helalleşeceğimizi anlatmaya geldim. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getireceğiz.

*Evlatlarının, eşlerinin çektiği acıların bir şekliyle tazmin edilmesi lazım. Türkiye bu acıyı kaldıramaz. Zulüm bir yerde varsa birilerinin buna son vermesi lazım.

“BU ÜLKEYE BARIŞI GETİRECEĞİZ”

*Birlikte, beraber yaşamak istiyoruz. Var olan iktidarın zulmü sonlandıracağına inanmıyorum. Tam tersine zulmün kapısını açmış, insanları perişan etmiş. Biz iktidarımızda bu ülkeye barışı, huzuru, kucaklaşmayı getireceğiz.

*Deniz Kutluk’un kızı bana bir mektup bırakmış. Beklentileri var. Genç bir kardeşimiz. Notu aldım.

*Beklentiler aslında bütün gençlerin beklentileri. Bunları sağlamak için Kutluk ailesine, mağdur olan ailelere sözümdür.

*Terör örgütü ile beraber askerlere karşı kurdukları kumpasın hesabını soracağız. Zalimden hesap sormazsanız zalimin yanında olursunuz.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Göreceksin Bay Kemal sana neler yapacak