Kılıçdaroğlu: Dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü’nü kutluyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çocuklarının Babalar Günü için hazırladığı videoyu paylaşarak "Evlatlarımla ben de gurur duyuyorum" dedi. Babalar Günü mesajı da veren Kılıçdaroğlu, "Çocuklarına adaleti, ülke sevgisini, doğruluğu ve iyiliği gösteren; dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Gençlik Kolları örgütü ile birlikte İzmir'de Gençlik Buluşması’nda gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Babalar Günü öncesinde gençler tarafından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sürpriz yapıldı. Programda, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çocukları Kerem Kılıçdaroğlu, Zeynep Kılıçdaroğlu ve Aslı Kılıçdaroğlu’nun babalarıyla ilgili röportajı ekrana yansıtıldı.

BABALARINA TEŞEKKÜR ETTİLER

Kılıçdaroğlu’nun çocukları, şunları söyledi:

Aslı Kılıçdaroğlu: Çocukluğumuzda babamla yaptığımız pazar gezmelerimiz vardı….Babamın bende en çok iz bırakan yönünü dile getirmem gerekirse doğru, dürüst ve vicdanlı insanlar olarak yetişmemizde babamın çok büyük katkısı var bizim üzerimizde. Kendisine çok teşekkür ediyorum böyle bir baba olduğu için.

Zeynep Kılıçdaroğlu: Adalet, hak, hukuk kavramlarını ön plana çıkarmama yol açacak bir birey olmamı sağlayan babama çok teşekkür ediyorum.

Kerem Kılıçdaroğlu: Pazar sabahları babamla Western filmleri izlerdik…Bana kattıklarından ötürü babama çok teşekkür ediyorum.

KILIÇDAROĞLU: DÜRÜST EVLATLARIN DÜRÜST BABALARININ BABALAR GÜNÜ’ÜN KUTLUYORUM

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, görüntüleri izlerken duygusal anlar yaşadı. Görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Evlatlarımla ben de gurur duyuyorum…Çocuklarına adaleti, ülke sevgisini, doğruluğu ve iyiliği gösteren; dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.

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